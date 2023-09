¿Humberto Zurita y Stephanie Salas se casan?

Humberto Zurita y Stephanie Salas se han convertido en los últimos meses en una de las parejas más queridas del ambiente artístico latino. Y es que luego de haber atravesado por rumores de separación, los novios parecen haber consolidado su amor, sin que esto sea un impedimento para que el actor mantenga viva la memoria de su fallecida esposa, la recordada actriz Christian Bach.

Ahora, los hijos de Humberto, Emiliano y Sebastián, creadores de la serie “Cómo sobrevivir soltero” de Amazon Prime están entusiasmados por rendirle homenaje a su madre a través de una serie que contará la vida de la exesposa del actor de telenovelas. "Si él o ellos, Sebastián y sus socios están pensando en hacerle una bioserie a Christian pues ¡qué padre, qué maravilla!", expresó Zurita a Mezcal TVen un evento donde presentaron la nueva producción.

Humberto Zurita alentó a sus hijos a producir la bioserie de su exesposa Christian Bach.

"Su mamá no era de ese tipo de cosas, por eso ha habido esta secrecía alrededor de ella, porque a ella no le gustaban ese tipo de cosas, ni los homenajes ni nada, pero si sus hijos le quieren hacer un homenaje, pues quién los va a detener", continuó el actor.

"Es una mujer muy querida. Yo subo a mi feed una foto de ella siempre con algún poema, yo subo algo mío y recibo unos doce mil likes, y subo una de ella y son ciento treinta mil likes, ¿me entienden?", aseveró Humberto.

Humberto Zurita y Stephanie Salas no tienen planes de casarse por el momento.

Durante el encuentro con la prensa, Zurita se refirió a su noviazgo con Stephanie Salas. "Nosotros nos la estamos pasando muy bien, estamos viviendo una vida muy plena, muy padre, muy nueva. Yo en una segunda oportunidad, ella creo que es la octava, no es tanto (risas). Yo no, nada más es la segunda, pero ella y yo estamos felices la verdad", comentó el protagonista de la telenovela “El maleficio”.

Al ser cuestionado sobre la posibilidad de un futuro casamiento, Humberto fue muy claro en su respuesta. "Estás en otro siglo, ya no se usa eso de la boda. No, entre gente mayor, no, ¡respétanos!, ¡que se casen los jovencitos!", finalizó el galán.