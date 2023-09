El álbum de fotos privado de Ava Phillippe, la bella hija de Reese Witherspoon

En la historia de Hollywood existe una amplia lista de hijos de famosos que son un verdadero calco a sus padres. Sin embargo, hay pocos casos como el que comparten Reese Witherspoon, actriz reconocida por su protagónico en la película Legalmente rubia y tantos otros éxitos, y su hija Ava Phillippe.

Reese Witherspoon es toda una estrella consagrada en la industria cinematográfica. Si bien su icónico personaje de Elle Wood en Legalmente rubia (2001 y 2003) se destaca por encima de todos, también fue parte de Pequeñas grandes mentiras (2017), Juegos sexuales (1999), Alma salvaje (2014) y The Morning Show (2019).

Ava Phillipe, la hija de Reese Witherspoon, es idéntica a su madre.

Su hija Ava Phillippe, fruto de su primer matrimonio con Ryan Phillippe, es una joven de 24 años (nació el 9 de septiembre de 1999 en California) y definitivamente viene haciendo mucho ruido dentro del mundo del espectáculo.

La joven tiene una cuenta de Instagram en la que ya superó el millón de seguidores. Y si bien es hija de dos artistas, con los beneficios que puede implicar esto, admitió que su vida sería "muy diferente" si sus padres no fuesen estrellas.

“Sin embargo, dicho eso, no cambiaría nada”, dijo. “Lo bueno y lo no tan bueno me hicieron quien soy y me dieron tantas oportunidades increíbles. Mis padres pueden hacer lo que aman, lo cual es genial”.

A Reese Witherspoon le encanta que la confundan con su hija de 24 años. "Me hace sentir muy joven", dijo. No obstante, entiende que su hija no pueda tener una reacción tan entusiasta ante la comparación constante: "Estoy segura de que no es fácil verse exactamente como tu madre", agregó.

La joven sabe que sus padres la respetan y la apoyan constantemente. "Mis padres siempre me han animado a elegir el camino adecuado para mí y me guían para tomar mejores decisiones de las que yo podría tomar", compartió en 2021 en una aparición en Daily Pop.