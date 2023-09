Cuál es la película más exitosa de Emma Watson en Netflix a 11 años de estrenarse

Hay éxitos que no pasan de moda y las plataformas de streaming permiten tener aquellos peliculones de muchos años atrás para revivirlos y tener la mejor experiencia en casa. Esto sucede con una película de Emma Watson que es la más exitosa de Netflix luego de 11 años de estrenarse, y no hablamos de la saga de magos.

Es inevitable pensar a esta actriz de 33 años, nacida en Francia pero de ciudadanía británica, con su personaje de Hermione, aquel que la llevó al estrellato con toda la historia de Harry Potter distribuidas en ocho entregas. Sin embargo, no fue el único papel que tuvo, ni el único en el que se destacó.

Es sus 22 años de carrera, que comenzó con La piedra filosofal, participó de grandes y jugadas producciones, como The Tale of Despereaux, My Week with Marilyn, Noah, La bella y la bestia y hasta el clásico Mujercitas. También pasó por la comedia con This is the end, pero hay un film que en poco tiempo se convirtió en los mejores rankeados por la plataforma de la “N” roja.

The Perks of Being a Wallflower es una cinta que vio la luz en el polémico año 2012, producida por Mr. Mudd y distribuída por Summit Entertainment. Fue dirigida por Stephen Chbosky, autor de la historia original que lleva el mismo nombre, y contó con un presupuesto de 13 millones de dólares, que pudo duplicar en recaudación.

Los estelares de esta producción son Emma Watson, Ezra Miller y Logan Lerman, quienes rondaban en sus veintes para cuando se rodó. Según reza su sinopsis, “un tímido estudiante de nuevo ingreso lucha contra la depresión, la muerte de su mejor amigo y el amor en esta historia de crecimiento y compromiso”.

Esta película se enfoca en tratar la adolescencia, la identidad, la amistad y la lucha contra la soledad por aquellas épocas, y que seguramente puedan seguir sucediendo hoy día en los estudiantes, por lo que temas como la depresión, el abuso, la aceptación y la importancia de las relaciones interpersonales interpelarán a los espectadores.

Netflix la incluyó en su catálogo bajo el nombre de Las ventajas de ser invisible el 14 de agosto de 2020, una época bastante dura para el mundo y con mucha gente que ha padecido estos flagelos encerrados en sus casas, y en tres años se convirtió en uno de los títulos que más recomienda a sus usuarios, con números de visualizaciones que simplemente van al alza.

Sin lugar a dudas, Emma Watson es una estrella muy talentosa que le brindó a Hollywood las más interesantes propuestas en las películas en las que participó. Es por eso que se la puede desencasillar de aquel papel de la hechicera de los rizos, así como también se puede seguir disfrutando de sus actuaciones.