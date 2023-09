Así luce hoy el actor que interpretó al adorable “Jake” en la serie “Two and a half men”

“Two and a half men” fue una de las series cómicas más populares de la historia de la televisión, que estuvo al aire durante 12 temporadas, desde setiembre de 2003 a febrero de 2015. La tira estaba protagonizada Charlie Sheen, Jon Cryer y el pequeño por aquel entonces, Angus T. Jones, quien interpretaba a “Jake”. Cabe remarcar que en los últimos años se sumó al elenco Ashton Kutcher, quien reemplazó al actor de “Young Guns”.

Lo cierto es que el público quedó encantado con las travesuras y ocurrencias de “Jake Harper”, el sobrino de Charlie, y la producción fue todo un éxito. En 2012, Angus dejó el programa luego de bautizarse por la Iglesia Adventista del Séptimo Día de América del Norte, y se alejó de las pantallas hasta el día de hoy.

Angus T. Jones está a punto de cumplir 30 años de edad.

Así luce Angus T. Jones

Angus T. Jones cumple 30 años el próximo 8 de octubre, y nada más se supo de él desde que decidió alejarse del mundo del espectáculo, donde es su mejor momento supo cobrar la suma de 300 mil dólares por capítulos en la serie “Two and a half men”.

Si bien ya dejó su faceta de actor atrás sigue siendo recordado y reconocido cada vez que aparece dando algún paseo por las calles de Los Ángeles, y aunque luzca muy distinto al encantador niño de la serie, no pasa desapercibido por los fanáticos si bien lleva un aspecto más desalineado, barba poblada, pelada y anteojos.

Angus T. Jones vive en la actualidad alejado de las cámaras.

Angus T. Jones había recomendado no ver “Two and a half men”

Angus T. Jones había realizado unas fuertes declaraciones antes de dejar la serie, donde recomendaba a las personas dejar de verla. “Si ves 'Two and a Half Men', por favor deja de ver 'Two and a Half Men'”, predicó en un vídeo de YouTube publicado por el grupo cristiano “Forerunner Chronicles”.

“Estoy en 'TAAHM' y no quiero estar en ella. Por favor, deja de verlo y de llenarte la cabeza de porquería. La gente dice que es solo entretenimiento. Investiga un poco sobre los efectos de la televisión y tu cerebro, y te prometo que tendrás que tomar una decisión cuando se trata de televisión, especialmente con lo que miras”, había dicho en aquel momento el actor.