Ana de la Reguera rompe el silencio y habla por primera vez tras su ruptura con Alfonso “Poncho” Herrera

Los rumores apuntaban que el amor entre Ana de la Reguera y Alfonso “Poncho” Herrera surgió cuando ambos grabaron juntos la película “¡Qué viva México!” en 2022. Sin embargo, fueron muy reservados y nunca hablaron sobre el tema, hasta que este año se los comenzó a ver públicamente tomados de la mano, lo que confirmaba el romance. Ahora, hace aproximadamente un mes se dio a conocer que los actores habrían terminado su relación amorosa, y de esta manera, ya no se volvieron a presentar juntos a eventos públicos y se dejaron de seguir en sus redes sociales.

De hecho, se había especulado que la actriz se encontraba en de vacaciones por Europa con su nuevo novio, aunque esto fue desmentido por la propia Ana. "No, no, no. Estaba de vacaciones con mis amigos", aclaró en un reciente encuentro con la prensa.

Ana de la Reguera y Alfonso Herrera habrían terminado su relación hace un mes.

"Estoy muy bien, muy contenta, muy tranquila, regresando de vacaciones súper feliz. También fui a trabajar, estuve en Venecia, estuve con muchas cosas de trabajo y, sobre todo, estos últimos días me la pase increíble en Roma con amigos que estuvieron por allá", comentó la actriz.

Ana de la Reguera negó tener un nuevo novio.

Como era de esperarse, Ana de la Reguera fue cuestionada sobre su ruptura con Alfonso Herrera, y aunque evitó hablar del tema, se refirió a su actual situación emocional. "La verdad preferiría no hacer ningún comentario. Preferiría no dar ninguna declaración al respecto. No tengo comentarios al respecto, pero muchísimas gracias. Siempre he estado muy bien, yo creo que todo lo que soy y, las cosas que pienso y que siento, todo quedó plasmado en mi serie, de como soy y, todo lo pueden saber", dijo la mexicana.

Para finalizar, Ana dejó en claro que a pesar de todo lo malo que puedan pasar en las relaciones, ella “siempre, siempre, siempre” estará abierta al amor.