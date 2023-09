Quién es Bad Gyal, la catalana que seduce a Bizarrap

La cadena le brilló en lo oscuro... De seguro, has escuchado esta canción de Bad Gyal, Chulo, en colaboración con Young Miko y Tokisha. La voz de esta cantante española es difícil de olvidar. Hoy es conocida como la reina del trap y el perreo, pues sus temas se han convertido en hits imbatibles y además en España fue reconocida como la mejor artista en los MTV Awards de ese país.

De hecho, Karol G la invitó a cantar en su gira y también podría ser la nueva colaboradora de la próxima Sessions de Bizarrap. La popularidad de Bad Gyal arrasa cada vez que saca uno de sus temas. Muchos están a la espera de una posible grabación con el productor argentino y los rumores suenan y cogen fuerza. De hecho en una entrevista le preguntaron si habrá sesión con Bizarrap y ella se encogió de hombros y dijo que será una sorpresa.

Y aunque ya pasó el verano, todavía los fanáticos no pierden de vista esta colaboración entre Bad Gyal y Bizarrap. Posiblemente están trabajando y ella se convertiría en la quinta española en sacar un tema con el argentino. Es que ya tiene toda la la pinta de que será un éxito.

Bad Gyal arrasa en España y el mundo.

Bad Gyal tiene 26 años y se ha convertido en una embajadora del trap y el reggaetón. El nombre que figura en su carnet de identificación es Alba Farelo. Ella saltó a la fama tras versionar en catalán el tema Work de Rihanna y luego fue como un huracán. Arrasó en los escenarios con 19 discos de platino y 5 de oro. Sus temas Santa María o Chulo son muy escuchados en las plataformas.

Esta cantante española dejó de estudiar Diseño de Moda en la BAU de Barcelona para cumplir el sueño de ser una artista musical. Ella es hija de Eduard Farelo, conocido por ser la voz al personaje de Gollum en El Señor de los Anillos. En una entrevista pasada señaló: Siempre he sido bastante fiel a mí misma y siempre he hecho lo que he querido hacer. Y creo que me he ido ganando a la gente por ser auténtica, la verdad. Por aportar cosas que nadie más aportaba.