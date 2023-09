La esposa de Pablo Lyle rompió el silencio sobre su nuevo romance con otro hombre

El actor mexicano Pablo Lyle fue condenado a 5 años de prisión luego de ser declarado culpable de homicidio involuntario por la muerte de Juan Ricardo Hernández, tras un incidente de tránsito ocurrido en 2019 en Miami, Florida. Al parecer, su esposa, Ana Araujo, ha comenzado un nuevo romance con otro hombre mientras él está privado de su libertad, por lo que ha sido criticada. Ahora, la chef rompió el silencio compartiendo un mensaje a través de sus redes sociales.

Araujo, quien había publicado una foto en donde se la ve muy cariñosa junto al estilista mexicano Marco Lavin, fue blanco de numerosos ataques, pero ahora llegó el momento de expresar lo que siente y por medio de una historia en su cuenta de Instagram.

El mensaje que envió Ana Araujo a través de su cuenta de Instagram.

"Qué difícil es ver a una mujer que te incomoda. Que su manera de ser, de vestir o de vivir sale de tus estructuras mentales. Qué incómodo que te muestren que el mundo es mucho más grande que tú lo conoces”, comienza el escrito que acompaña una imagen de ella en blanco y negro.

“Qué difícil es ver a otra persona hacer lo que tu corazón añora pero no te atreves. Qué fácil es evadir tu dolor, solo basta apuntar al otro para distraer a tu espíritu y no escuchar que dentro de ti hay tantas zonas rotas gritando por tu atención pero, simplemente no te atreves a repararlas porque duele”, continua la madre de los hijos del actor Pablo Lyle.

“Vaya que duele reparar, pero si regresas la mirada a ti, si te apuntas a ti, te darás cuenta que hay un mundo infinito para explorar y que más allá del dolor encontrarás la paz", finaliza el escrito firmando “Ana Araujo”.

Ana Araujo había compartido una cariñosa foto junto al estilista mexicano Marco Lavi.

Cabe destacar que la relación de Ana y Marco salió a la luz el 13 de marzo de 2023 cuando el estilista publicó en la cuenta de Instagram de su salón de belleza una foto con Araujo refiriéndose a ella como su novia. "Un refresh para mi morra", escribió en ese momento Lavin.

Lo cierto es que hasta el día de hoy no se saben más detalles sobre la relación entre Pablo Lyle y Ana Araujo, si es que solo se han separado, o ya están divorciados.