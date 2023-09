Así luce hoy Simone, la hija de Dwayne Johnson que brilla en la lucha libre

Dwayne Johnson, conocido también por su apodo The Rock o La Roca, se ha convertido por estos años en uno de los actores más destacados del género de acción en Hollywood. Pero en este caso hablaremos de su vida privada, haciendo foco en su sorprendente hija mayor: Simone Johnson, que tiene una historia muy particular.

Más allá de los reflectores, la vida de Dwayne Johnson detrás de cámaras es muy tranquila, sin tantos disparos y escenas de acción. Con los años logró formar una familia junto a su primer esposa, Dany García, con quien estuvo casado por diez años.

Dwayne Johnson y su hija Simone, de 22 años.

Fruto de este primer matrimonio, el actor se convirtió en padre por primera vez el 14 de agosto de 2001 con la llegada de Simone Alejandra Johnson. Vale recordar que el actor tiene otras dos hijas, fruto de su segunda relación con Lauren Hashian -Jasmine de 8 años y Tiana de 5-.

El dato sorprendente es que la hija mayor del actor de Rápidos y Furiosos heredó los gustos de su padre y actualmente se desenvuelve como luchadora de la WWE, la competencia de lucha libre profesional reconocida en el mundo.

Esto nos lleva a recordar el pasado de Dwayne Johnson, que antes de ser una estrella de Hollywood soñó con ser jugador de fútbol americano y luego pasó a ser un reconocido luchador profesional. Hoy su hija sus pasos.

Hoy Simone Johnson se está abriendo paso como una de las luchadoras estadounidenses más prometedoras en el mundo del World Wrestling Entretainment (WWE), habiendo debutado en julio del año pasado como parte de la cuarta generación.

Dwayne Johnson y su hija Simone comparten su pasión por la WWE.

Lo cierto es que, antes de firmar su contrato profesional para participar de la competición, la hija de La Roca tuvo que elegir un nombre ficticio y así fue como decidió llamarse Ava Raine, que es también su nombre de usuario en redes sociales.