Jomari Goyso analizó algunos de los looks más destacados de los MTV Video Music Awards

El pasado martes 12 de setiembre se llevó a cabo la noche de premiación de los “MTV Video Music Awards 2023”, que tuvo mucha presencia latina con los shows musicales de Shakira, Anitta, Karol G y Peso Pluma. El icónico evento fue transmitido por UniMas y conducido por la presentadora mexicana Alejandra Espinoza, quien llevó adelante la gala de manera magistral desde el escenario del “Prudencial Center” en Newark, Nueva Jersey.

Si bien la principal protagonista de la noche fue la música, la moda también dijo presente, y como no podía ser de otra manera, el experto de moda y belleza de la cadena Univision, Jomari Goyso le echó ojo a algunos de los vestuarios más llamativos de la velada.

Shakira lució un vestido que destacó su silueta.

En la emisión del miércoles del programa “Primer Impacto” de Univision, el también conductor español analizó junto a Pamela Silva algunos de los looks más destacados de los “MTV Video Music Awards”, que deslumbraron con su paso por la alfombra roja del evento.

El experto comenzó por la intérprete de “Te felicito”. "Shakira eligió vestir de Versace y recuerden que a ella no le gusta mucho como peinarse y hacerse muchos maquillajes exagerados, siempre ha querido mantener ese look que es como juvenil. Creo que en eso lo sigue bordando. Los vestidos fueron vestidos que hemos visto muchas veces, son vestidos que marcan una silueta, son de la casa Versace", comentó Goyso.

Alejandra Espinoza fue la anfitriona de la gala.

El también empresario de la moda analizó el look de la conductora del evento, Alejandra Espinoza. "Se vio muy elegante. Alejandra sabe cómo vestir fashionista. Me hubiera encantado que fuera algo que no hemos visto. La tendencia del ombligo la llevamos arrastrando desde hace muchos años y creo que no se va a ir. Se puso gafas que la hace ver diferente", destacó, aunque señaló que le hubiera gustado que no vaya “de negro”.

Según Jomari Goyso, Selena Gomez "se robó el show" con su vestido de Oscar de la Renta.

Y para finalizar, se quedó con la que se llevó todas las miradas. Según el fashionista, Selena Gomez se robó el espectáculo. "Para mí la que se robó el show es Selena Gómez porque lleva un vestido juvenil, pero va tapada. Es un Óscar de la Renta. Se ve diferente, se ve brillante, no tiene esa necesidad de esas extremas delgadeces, no tiene esa necesidad de mostrar las braguitas que se pone, entonces creo que para mí ella definió lo que era esa alfombra", sentenció Jomari Goyso.