Después de 20 años, NSYNC sorprende a sus fans con una canción inédita

Los MTV Video Music Awards trajeron de vuelta a los NSYNC. La banda pop, ícono de los 90, entregó a Taylor Swift el premio al Mejor Video del Año. Ella estaba muy emocionada pues era fan de Justin Timberlake, JC Chasez, Joey Fatone, Lance Bass y Chris Kirkpatrick, y no dudó en decirles: "Son la personificación del pop", dijo.

Cuando subieron al escenario los NSYNC recibieron una ovación tremenda, pues tenían 10 años sin aparecer en la gala de los premios MTV Video Music Awards. Recordaron que hace más de 20 años recibieron su primer premio al Mejor Video Pop por Bye, bye, bye y fue muy emocionante, porque validó el arduo trabajo.

NSYNC en los Premios MTV.

Fue en el año 2002 cuando NSYNC hizo una pausa de 6 meses y más nunca volvió. De allí en adelante cada quien empezó sus proyectos en solitario, pero la magia se había terminado. Todos sus seguidores quedaron a la deriva, sin embargo, ahora reviven la esperanza de escucharlos de nuevo.

Justin Timberlake, JC Chasez, Joey Fatone, Lance Bass y Chris Kirkpatrick se reunieron de manera oficial para lanzar un nuevo tema titulado Take you to a better place que formará parte del soundtrack de la película Trolls Band Together. Desde la página de Dreamworks ya se puede escuchar un fragmento de la canción.

NSYNC apareció a finales de los noventa y se unió a las boy bands como 98 Degrees y los Backstreet Boys. Su primer álbum homónimo lo lanzaron en 1998, y su siguiente álbum de principios de siglo, "No Strings Attached", que alcanzó un gran éxito en las listas de Billboard.