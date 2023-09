Alicia Machado confirma lo que nadie esperaba sobre su hija

Durante el reality show "Los secretos de las Indomables", Alicia Machado reveló que fue vejada y golpeada por José Manuel Figueroa, el padre de su hija Dinorah Valentina. Este testimonio la puso en el ojo del huracán y ahora habla por primera vez sobre su complicado papel de madre.

Ante la mirada atónita de sus compañeras Yuri, Ninel Conde, Patricia Manterola, Amara ‘La Negra’ y Zuleyka Rivera, Alicia Machado volvió a abrir su corazón. Entre lágrimas afloró sus más recónditos sentimientos y detalló que como madre ha sido un completo desastre.

Alicia Machado y su hija Dinorah Valentina de 15 años.

“Siempre he querido tener mi conciencia tranquila de que he hecho por mi hija lo mejor que he podido, el problema de mi hija no es que es mi hija, es que tiene una mamá como yo, que ha tenido problemas de salud mental, problemas de ansiedad, problemas de que la gente me ha tirado hasta con la cubeta desde que tengo 17 años”, dijo la Miss Universo.

Alicia Machado también confesó que uno de sus mayores problemas ha sido el alcohol y por eso dejó de beber, porque no la ayuda para nada y menos cuando debe lidiar con sus emociones. A pesar de todo dejó claro que su hija Dinorah Valentina la motiva a sacar una mejor versión de sí misma.

Alicia Machado no dejó nada por dentro.

“Hacer un esfuerzo todos los días de mi vida por controlar mis demonios, controlar las cosas que sé que están mal para que nunca mi hija me diga: ‘Mamá es que yo soy así porque yo te vi que eras una borracha, que eras una drogadicta, que eras una promiscua, por eso ahora soy así’, es lo único que quiero”, dijo Alicia Machado, quien espera que su hija en el futuro se convierta en “un ser humano muy especial”.