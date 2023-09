Lele Pons se sumará al reality show “Dancing with the Stars”

Lele Pons es una de las celebridades más reconocidas en el mundo digital, quien con cada movimiento que realiza en las diversas plataformas marca tendencia. Ahora, la sobrina del famoso cantante Chayanne anunció en sus redes sociales que se sumará al reality show “Dancing With The Stars”.

Lele utilizó su cuenta de Instagram, donde acumula más de 54 millones de seguidores, para anunciar su nueva aventura profesional. "Estoy en Dancing With The Stars. Los quiero mucho, espero que me vean, espero que les guste nuestro baile", expresó la influencer a través de un video grabado en el estudio “Good Morning America”.

Sin lugar a dudas, Lele Pons podría tener al mejor instructor de baile ya que su tío, el cantante puertorriqueño Chayanne, protagonista de la película “Dance with me” junto a Vanessa William es uno de los grandes bailarines del mundo del espectáculo mundial. Así también, podría tomar algunos consejos de una de sus mejores amigas, la cantante brasilera Anitta.

Al dar la noticia de su participación en el reality, Lele recibió el apoyo de sus amistades, y una de las primeras en felicitarlas fue la reina de belleza paraguaya y esposa de Marc Anthony, Nadia Ferreira, quien comentó: “me encanta”.

Asimismo, la cadena ABC anunció quienes serán los concursantes de esta nueva temporada del show, donde años atrás William Levy resultó ganador.

Así es que Lele Pons competirá contra Mira Sorvino, Ariana Madix, Charity Lawson, Jamie Lynn Spears (hermana de Britney Spears), la actriz de Marvel Xochitl Gómez, Alyson Hannigan y la estrella de la NFL star Adrian Peterson.

La nueva temporada de "Dancing With The Stars" tiene previsto como fecha de estreno el próximo martes 26 de setiembre de 2023 por la cadena ABC.