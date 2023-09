Está confirmado quien es la persona que entregará en el altar a Michelle Salas

En mayo de 2023, la hija de Luis Miguel, Michelle Salas y el empresario venezolano Danilo Díaz anunciaron su compromiso. Desde ese momento, comenzaron las especulaciones sobre quien sería la persona encargada en entregar a la novia en el altar, ya que es de público conocimiento los vaivenes en la relación entre la influencer y su padre. Finalmente, se ha develado el misterio.

En ese sentido, cuando Michelle era cuestionada por ese tema prefería evadir la respuesta, sin embargo, ahora se reveló que será su madre Stephanie Salas quien entregará a la joven a su futuro esposo el día de la ceremonia religiosa. "Estoy contenta, estoy nerviosa también. No sé, me voy a desmayar o algo, hay veces que tengo esos sentimientos de cómo se le hace para entrar a dejar un hijo al altar, no es nada fácil, pero estoy muy contenta", confesó la orgullosa madre a los medios de comunicación.

El día de la boda, Stephanie Salas entregará a su hija en el altar

Stephanie se refirió a lo que siente en este momento que su hija se casa y aseguró que como madre soltera no fue nada fácil criarla en su situación. "Me siento muy bien, muy contenta, muy nerviosa. Son normales estos nervios de ver a los hijos felices, de entender que también pasa el tiempo y tienen nuevas etapas, cosas muy importantes como un gran paso", dijo la actriz.

En noviembre próximo se llevará a cabo la boda de Michelle Salas y Danilo Díaz en Italia.

Si bien la boda se ha confirmado que será en noviembre y en Italia, la madre de Michelle Salas dijo que todo lo referente a los preparativos del casamiento está en mano de los novios. "Me voy enterando de cómo va el asunto conforme pasan los días, no es que yo tenga ya una agenda tan clara como la de la gira de la obra Papito querido que ahora realizo", concluyó Stephanie Salas.