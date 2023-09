Diego Boneta deja atrás el personaje de Luis Miguel y encarnará a un polémico líder latinoamericano

Diego Boneta dejará atrás su increíble interpretación de Luis Miguel, al encarnar la figura de Fidel Castro en un nuevo thriller político basado en hechos reales. El actor asume este importante nuevo reto con mucho agrado y señaló a los medios que "va a estar increíble".

"Actoralmente me encanta el reto de la transformación, que fue algo que viví con la serie de Luis Miguel, y como que ahí me picó el mosco de convertirme a cosas diferentes y ajenas a mí. Fidel es una de las personas más importantes del último siglo e historia", dijo Diego Boneta.

Diego Boneta encarnará a Fidel Castro.



Al igual que en la serie de Luis Miguel, Diego Boneta se sumerge en este proyecto desde la actuación y la producción. Hasta ahora no tiene expectativas sino que se enfoca en realizar un buen trabajo y se prepara con maestros de la revolución cubana para aprender sobre la infancia de Fidel Castro. "No he platicado con nadie de su familia. Se enfoca en una etapa muy específica de Fidel. No es una biopic, entonces el acento cubano ahí va".

Este actor de 32 años se dio un tiempo para elegir su próximo proyecto, pues ya era hora. Diego Boneta no quiere quedarse encasillado y por eso busca nuevos retos y distintos contextos que amplíen su universo actoral. "No ha habido una producción tan profunda sobre él", detalló el artista.

Diego Boneta también prepara una miniserie sobre Paco Stanley.

Además, Diego Boneta también trae entre manos una miniserie sobre el famoso conductor de televisión Paco Stanley. El actor dará vida a este famoso presentador que fue asesinado el 7 de junio de 1999 en el restaurante "El charco de las ranas", después de haber terminado la transmisión matutina del programa de TV Azteca, "Una tras otra".