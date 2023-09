La historia nunca antes contada de Ludwika Paleta y su personaje de Carrusel

Carrusel de niños fue una telenovela infantil que marcó a toda una generación y que sigue siendo recordada al día de hoy. Se estrenó en 1989, relatando el día a día de unos pequeños estudiantes de la Escuela Mundial, al lado de su querida maestra Ximena. La actriz Ludwika Paleta, en su personaje de María Joaquina, fue una de las grandes protagonistas.

La serie educó a toda una audiencia tocando valores como el amor, la confianza y la amistad. Sin embargo, también hacía foco en cuestiones sociales y sus diferencias, lo que nos lleva a recordar la relación que tenían María Joaquina y Cirilo, de las más recordadas de la ficción.

Ludwika Paleta se hizo reconocida en la TV con su personaje de María Joaquina.

A más de 30 años del final de la serie, Ludwika Paleta sigue siendo recordada por aquel personaje que le permitió saltar a la fama. Pero lo que no muchos saben es la historia de cómo obtuvo el rol de María Joaquina en Carrusel.

Fue el primer papel televisivo que hizo la actriz en su carrera, teniendo apenas 11 años cuando participó de la serie. Para conseguir el papel, la actriz contó que audicionó a escondidas de sus padres y motivada por su hermana Dominika.

“Yo creo que mi hermana me veía que estaba medio loquita y un día me llevó al casting de ‘Carrusel’, me estuvo llevando como seis meses a escondidas de mis papás, mi hermana tenía 15?, explicó la intérprete que hoy ya tiene 44 años.

A pesar de haber pasado el casting con éxito y ser seleccionada, su padre no se mostró muy feliz y rechazó la oferta que le estaban proponiendo a su hija. “Un día llamaron a la casa y dijeron ‘quién es el papá de esta niña porque necesitamos hablar con un adulto responsable, ya que la niña quedó (en la novela) y tiene varios meses viniendo al casting’. Y mi papá dijo ‘no, la niña no va a hacer ninguna novela’”, recordó.

Ludwika Paleta y su increíble llegada a Carrusel.

Sin embargo, después de mucha insistencia tanto de la intérprete como así también de su hermana, su padre Zbigniew Paleta terminó aceptando la idea de que la niña participe en la ficción.

Y vaya que su decisión fue bastante acertada porque Carrusel fue un verdadero boom y desde entonces Ludwika Paleta entendió que su vida estaba hecha para la actuación. "Eran los 90 nadie se imaginó el éxito de Carrusel. No existían las redes sociales, no existía el celular, la gente no se hacía famosa como ahora así de la nada", recordó la actriz.