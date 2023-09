Histórico: Shakira deslumbró con una majestuosa presentación en los MTV Video Music Awards

Shakira regresó a sus orígenes durante su histórica presentación en el escenario de los MTV Video Music Awards. Se convirtió en la primera artista latina en ganar el premio Video Vanguard Award y además hizo un recorrido por los mejores éxitos de su carrera. Interpretó canciones como She Wolf, Te felicito, Whatever Wherever, Ojos así, Hips don't lie, TQG y Music Session volumen 52.

A sus 46 años de edad, Shakira se robó todas las miradas con sus increíbles movimientos de cadera, en una fantástica performance que duró unas unos 10 minutos con espectaculares coreografías y una puesta en escena que embelesó a todo el público.

Shakira es la única latina en ganr el prestigioso Video Vanguard Award.

Fue un momento que todos estaban esperando: verla derrochar toda su energía y sus característicos movimientos de cadera, que dejó a todos con la boca abierta entre tambores, danza con cuchillos, la guitarra en sus manos y una Taylor Swift que disfrutó desde el principio hasta el final toda la presentación de la colombiana. El momento cumbre fue cuando Shakira pasó por por los brazos entre el público y le regalaron un típico sombrero colombiano, que no dudó en colocarse. Luego de surfear entre la multitud, la colombiana terminó su presentación en una torre elevada sobre el escenario. Desde las alturas se llevó una gran ovación del público.

Mira el video

En la alfombra roja y más premios

En su paso por la alfombra roja, Shakira encandiló con la compañía de sus hijos Milan y Sasha, que la acompañaron una vez más para festejar su éxito. Al recibir el galardón como la primera latina en llevarse a casa el icónico MTV Michael Jackson Vanguard Award agradeció a sus hijos, a sus padres y a sus fanáticos. El premio se lo entregó Wyklef Jean, con quien colaboró en su éxito de 2005, “Hips don’t lie”. También agradeció a la cadena MTV por ser parte importante de su carrera, cuando tenía tan solo 18 años de edad.

Shakira agradeció a sus hijos.

También ganó el VMA a la mejor colaboración con Karol G por su tema TQG. Ambas subieron al escenario tomadas de la mano y dejaron bien el alto el nombre de su país. Shakira señaló: “Solo quiero decir tres cosas”, comenzó Shakira: “Qué viva Barranquilla, qué viva Medallo y que viva Colombia”. A Karol G no le cabía la emoción en el pecho y simplemente señaló: “Si colaborar con la legendaria Shakira había sido impresionante, tener un premio con ella es algo de otro planeta”.