Bad Bunny confiesa por primera vez qué hizo para acercarse más a Kendall Jenner

Cuando Bad Bunny menos se lo esperaba, apareció en su vida Kendall Jenner. Este artista puertorriqueño estaba concentrado y disfrutando de sus mayores éxitos: ganó un Grammy al mejor disco del año, superó a Taylor Swift y a Beyoncé en Spotify, obtuvo el récord de una gira con mayor recaudación superando a Ed Sheeran y además se convirtió en el latino que encabezó el cartel del festival en Coachella.

De hecho, Bad Bunny simplemente disfruta de este año perdido en las calles de su querido Puerto Rico, pues ya trabaja en su próximo quinto álbum de estudio que promete ser el más personal hasta el momento y que posiblemente verá luz en el otoño. Para esta producción, el artista experimenta con sonidos de los años 70 y con diversos géneros, tanto en inglés como en español. "Estoy jugueteando y pasándolo bien, soltándome".

Bad Bunny y Kendall Jenner viven una etapa con mucho amor.

A pesar de que no habla inglés fluidamente, Bad Bunny hace su mejor esfuerzo y sobre todo si se trata de Kendall Jenner. Él no odia la idea de actuar en inglés, pero se siente muy cómodo en su idioma. "Pienso en español, siento en español, como en español y canto en español. Con alguna gente hablo en inglés. Con personas específicas, en el caso de una de ellas. Antes no podía hablar con ella", dijo.

Sobre su relación con Kendall Jenner, Bad Bunny señaló que no piensa casarse ni tener hijos por el momento. Aunque no descarta esta situación en el futuro habló de las críticas que ha recibido por salir con la supermodelo. "No saben cómo te sientes, no saben cómo vives, no saben nada y realmente no quiero que lo sepan".

Bad Bunny solo quiere privacidad.

Y es que la privacidad es un tema delicado para el cantante. El hecho de ser artista no implica que deba aguantar y aceptar cualquier cosa y más si se entrometen en su intimidad. Por lo pronto, además, Bad Bunny no se ve viviendo en Los Ángeles, porque su lugar perfecto es Puerto Rico. Para él es la casa de sus sueños y espera vivir siempre allí.