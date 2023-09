El tormento que vivió Gloria Trevi con Sergio Andrade fue perverso y despiadado

La serie “Ellas soy yo” es un volcán en erupción. Vino a completar el rompecabezas de la vida de Gloria Trevi. A través de las imágenes se pueden ver los personajes que rondaron la vida de la cantante, además de los engaños, conflictos y la violencia que vivió al lado de Sergio Andrade, su productor musical y también pareja.

En esta serie, Gloria Trevi abre su corazón y revela el infierno que tuvo que soportar con su mánager, productor y pareja durante las décadas de los 80 y 90. Ella confiesa que en el año 1995 quedó embarazada por primera vez de él, pero la cantante no sospechaba que llevaba un bebé en su vientre y seguía trabajando al ritmo desesperante que la obligaba Sergio Andrade.

Gloria Trevi y Sergio Andrade mantuvieron una relación sentimental y laboral.

Ella se encontraba filmando la película “Una papa sin cátsup”, cuando en medio del trajín se cayó aparatosamente. Luego de una visita al médico se percataron del embarazo y Sergio Andrade la envió a Houston con Mary Boquitas. El productor le había prometido que salvarían al bebé tras aquel duro golpe en el set.

“Me dijeron que el niño estaba fuera del útero y que ya no se podía hacer nada, que tenían que sacármelo. Yo lloré, no quería. Luego él habló conmigo y me dijo que de todos modos ya se había perdido ese bebé y que un día él tendría un hijo conmigo”, señaló Gloria Trevi, ya que estaba preparado que se suspendiera el embarazo.

Gloria Trevi soportó los peores maltratos de Sergio Andrade.

El personaje que habla a través de Gloria Trevi, muy conmovida, indicó que en ningún momento tuvo fuerzas para pararse enfrente de Sergio Andrade. “Fui cobarde, fui estúpida”. Alguna vez Mary Boquitas llegó a confirmar ese testimonio de Gloria Trevi ya que Sergio Andrade acostumbraba a enviar a las jóvenes a una clínica en Estados Unidos para que se practicaran abortos.