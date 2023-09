Posando de espalda, Chiquis Rivera enloquece a todos con un exquisito jumpsuit

Chiquis Rivera hizo enloquecer a todos sus fanáticos con una de sus más recientes publicaciones en redes sociales, donde posó de espaldas con un exquisito jumpsuit que resaltaba sus pronunciadas curvas. Cabe remarcar, que la cantante ha experimentado una extraordinaria transformación física, que no deja de presumir en sus redes sociales.

Y es que la artista mexicana está cada vez más hermosa y así se lo hace saber sus fans, quienes en cada publicación que realiza la llenan de mensaje elogiando su belleza. Este fin de semana, la intérprete de "Abeja Reina" compartió en su cuenta de Instagram, en donde tiene más de 5.8 millones de seguidores, unas imágenes del ensayo que hizo previo a su presentación en el "Festival ARRE", uno de los más importantes de música regional mexicana en la Ciudad de México. En las imágenes la hija de Jenni Rivera dejó ver que siempre está a la moda, ya que a pesar de ser tan sólo un evento previo, se lució con un look muy casual, pero en tendencia.

Chiquis Rivera presumió su curvilíneo cuerpo.

Chiquis presume su belleza con un coqueto jumpsuit

La cantante sacudió las redes al compartir fotografías donde aparece con un look muy casual, pero que marcó tendencia. Vestida con un jumpsuit que resaltaba su curvilínea silueta, se robó todas las miradas y se llevó numerosos halagos de parte de sus fieles seguidores.

Chiquis Rivera marcó tendencia con este look casual pero con un toque de glamour.

Asimismo, Chiquis completó su look con unas botas tipo obrero, que, aunque daba una apariencia casual, no dejaba de tener un toque glamoroso. "ARRE, here we come! (Aquí vamos) Listos para esta noche?!! Porque vamos con todoooo!! @bandaabejareina @festivalarre", escribió la cantante para acompañar las series de fotografías que publicó en su cuenta de Instagram.

Como era de esperarse, sus fanáticos no dudaron en enviarle mensajes de cariño y apoyo a la querida artista. “Amamos el look”, “a romperla amiga, éxitos y Dios contigo”, “éxitos mi bebé”, “te amo tantoooo”, y “reina”, fueron algunos de los comentarios que realizaron los fans de Chiquis Rivera.