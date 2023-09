Las fotos inéditas de Sunny y Sadie, las hijas de Adam Sandler que la rompen como actrices

Se viene dando una era en la que aparecen los herederos de Hollywood, ya que los hijos de aquellos actores y actrices que fácilmente reconocemos están dominando la pantalla. En este grupo están Sunny y Sadie, las hijas de Adam Sandler, con fotos inéditas que la rompen.

Las hermanas de 15 y 17 años, respectivamente, han crecido en un ambiente en el que era muy probable que tomen el mismo camino que sus padres, quienes construyeron una carrera que no solo los erigió como referentes del cine, sino que también hicieron su propia productora, Happy Madison, que cuenta las historias desde el foco y el humor que los caracteriza.

La empresa de Adam llevó adelante una nueva película para la plataforma de streaming Netflix, No estás invitada a mi Bat Mitzvah, una comedia adolescente que ganó mucha popularidad, y en ella están sus hijas capturando la escena.

La mayor, Sadie, nació en 2006 y no necesitó ni aprender a comunicarse para aparecer en una peli, ya que con dos años nomás formó parte del elenco de No te metas con Zohan y de Cuentos que no son cuento. En la nueva producción, interpreta a Ronnie Friedman, la hermana mayor de la protagonista, de quien también lo es en la vida real.

Mientras que la menor, Sunny, es la estelar en este film, interpretando a Stacy. Nació en 2008 y es la más interesada en seguir los pasos de sus padres, ya que su mamá Jackie también es actriz. También estuvo en Son como niños, Blended y en el último protagónico de su papá, Misterio a bordo.

No estás invitada a mi Bat Mitzvah cuenta la historia de Stacy y su amiga Lydia Rodríguez Katz (interpretada por Samantha Lorraine), que se conocen desde jardín de infantes y desean tener un bar mitzvá épico, pero algunos sucesos típicos del paso de la pubertad a la adolescencia enturbian la relación entre ellas, poniendo en peligro las expectativas que tenían para la celebración de sus ritos religiosos.

En esta película también aparecen, por supuesto, Adam y Jackie Sandler como Danny Friedman y Gabi Rodríguez Katz, respectivamente, además de Idina Menzel, actriz que formó parte de Glee y cantante de la versión en inglés de Let it go de Frozen.

Sin lugar a dudas, el apellido Sandler tendrá perpetuidad en la comedia de Hollywood, al menos en el mediano plazo. El tiempo dirá qué tanto incursiona Sunny en la actuación, así como también se verá qué tanto la acompañará su hermana Sadie en esto de ser las herederas de Adam.