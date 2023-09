La polémica medicación que toma Luis Miguel para poder seguir cantando

La salud de Luis Miguel ha despertado la preocupación de todos durante las últimas semanas. Se habló de su drástico cambio de peso, de una descompensación que tuvo en Chile y más. Si bien nada habría pasado a mayores y se lo vio radiante nuevamente en su regreso a los escenarios, ahora Alejandra Guzmán dio a conocer la medicación que toma el intérprete para seguir subiéndose a los escenarios.

La amistad entre Alejandra Guzmán y Luis Miguel comenzó mucho antes de que Stephanie Salas, sobrina de la rockera, quedara embarazada del cantante y diera a luz a su hija, Michelle Salas. Con el tiempo esto cambió, no por alguna pelea sino por las distancias que tomaron respecto a sus diferentes compromisos y actividades.

La salud de Luis Miguel es un tema recurrente por estas semanas.

El cariño entre ambos intérpretes sigue latente, y sabiendo la cercanía que existe por estas horas salió a bancarlo a El Sol de México. De esta forma, reveló el medicamento que usa para cantar y mostró su apoyo para ayudarlo a que deje de consumirlo.

"A Luis Miguel le mandé un recado con un promotor que dice 'tengo un maestro maravilloso y una maestra, que se llama Gladys, para que vuelvas a cantar sin necesidad de cortisona'", dijo Alejandra Guzmán al programa Ventaneando.

"Ese fue el recado que le mandé", advirtió la intérprete, reiterando el aprecio que siente por su colega y que solo tiene buenos deseos para él. "Lo admiro y lo quiero mucho. Y él también a mí siempre me ha tratado bien", agregó.

"Una vez, me acuerdo que me dijo 'tu mamá y tú son las que me gustan de la familia', y me dio mucho gusto de que me lo dijera", añadió. Sin embargo, más allá de este afecto mutuo que se tienen, el dato fuerte pasó por la confesión que hizo sobre la cortisona.

El cambio físico de Luis Miguel fue uno de los temas más impactantes por estos meses.

¿Qué es la cortisona? Se trata de una hormona esteroide que se usa como tratamiento para aliviar diversas dolencias e inflamaciones. Se trata de un supresor del sistema inmunitario que sirve para aliviar dolores y como antiinflamatorio.

La contracara es que puede tener efectos secundarios importantes en el sistema inmune si se usa por un tiempo prolongado. En el caso de Luis Miguel, el tratamiento con corticoides le permitiría reducir la inflamación en su cuerpo y aliviar los síntomas que le impedirían tener el desempeño de sus shows, señala El Debate.