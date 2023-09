La escandalosa pelea de Al Pacino con su novia por la custodia de su bebé

La llegada al mundo del bebé de Al Pacino con su novia sigue causando revuelo por las nuevas noticias que van surgiendo. Luego de las dudas de la paternidad del actor, ahora hay una escandalosa pelea por la custodia del pequeño.

Hace tres meses nació Roman, el niño que el actor estadounidense de 83 años tuvo con Noor Afallah, productora cinematográfica de 29. El embarazo de la joven vivió cierto manto de dudas y hasta demandó una prueba de paternidad, ya que el intérprete dudaba de su fertilidad por su avanzada edad.

Ambos llevan saliendo hace poco más de un año y ambos veían con buenos ojos el tener hijos, más ella que él. Así fue que el niño nació el pasado 15 de junio, siendo el cuarto de Al y el primero de Noor, pero parece que la cosa no está nada bien entre ellos.

Según indicó el medio Page Six, Afallah, elevó un escrito judicial con el que pidió la custodia completa del pequeño Roman, y que le permitirá a Pacino tener “visitas razonables”. Este instrumento legal se utiliza en Estados Unidos entre parejas que no están casadas.

Y no fue lo único que estableció, ya que también se pautaron delimitaciones para futuras decisiones relacionadas a la educación, la salud y las cuestiones económicas. También se incluyó una “declaración voluntaria de paternidad” en la que el actor reconocía al pequeño como su hijo biológico.

Más allá de que no hay ni indicios ni rumores de ruptura, estas acciones marcan una distancia entre ambos respecto a la vinculación con Roman, y si bien no se habla ahora, puede la semilla que genere la discordia. Al fin y al cabo, Al no deja de ser un padre que entiende que tiene que estar cerca del niño mientras su cuerpo y salud se lo permita.

Esta no es la primera relación que Noor tiene con alguien que tranquilamente podría ser su abuelo, ya que antes fue pareja del vocalista de los Rolling Stones, Mick Jager, cuando él tenía 71 y ella 22. También salió con el multimillonario y filántropo Nicolas Berggruen, que actualmente tiene 60 años.

La situación no es una fácil para Al Pacino, ya que la alegría de tener un nuevo hijo se ve empañada con esta situación legal que delimita sus interacciones con el pequeño.