José Manuel Figueroa se defiende de las acusaciones por maltrato de Alicia Machado

El relato de Alicia Machado a una de sus compañeras en el reality show “Secretos de las Indomables” de Canela TV desató la polémica. Y es que la actriz aseguró que durante su relación con José Manuel Figueroa fue maltratada por el cantante. Ante estas fuertes declaraciones, el hijo de Joan Sebastian salió al paso para defenderse y dar su propia versión.

En una reciente entrevista para el programa “Sale el Sol” de Imagen TV, el músico negó todo lo dicho por Machado y además reveló detalles de su relación con la presentadora.

José Manuel Figueroa negó las acusaciones de Alicia Machado.

"Veo que habla de testigos, de gente que estuvo presente, si tiene los testigos debe de denunciar, si va a hacer un frente para la mujer violentada que no lo haga queriendo vender un reality show, que lo haga con las leyes", expresó Figueroa.

Sobre lo que contó Alicia Machado en el reality, José dijo que fue ella quien se puso furiosa y le agarró un ataque de celos porque pensó que él estaba hablando por teléfono con otra mujer, aunque lo único que estaba haciendo era preparándole una fiesta sorpresa con sus amigos. "Me dio un reversazo espectacular", aseguró el compositor.

José Manuel Figueroa dio su versión de los hechos.

Si bien en aquella oportunidad la fiesta se hizo, Figueroa reconoce que al día siguiente la echó de su casa. “Se puso como loca. De hecho, tumbó el portón de la casa con su camioneta de lo molesta que estaba de que la había corrido yo porque no me sentía cómodo", se sinceró el artista.

Asimismo, José Manuel fue cuestionado por los periodistas sobre si alguna vez le pegó o amenazó de muerte a Alicia Machado. "Lo de amenazar de muerte viene al revés. Todos sabemos con quién está casada y tuvo un hijo, y por amistades mutuas, se había llegado al acuerdo que yo no la iba a mencionar ni ella a mí. Yo he sido una persona que he trabajado, no me dedico a ese tipo de cosas para amenazar a la gente de muerte", señaló Figueroa.

Lo cierto es que José Manuel asegura que le molesta que se toque un tema tan delicado para vender un show televisivo. "No se me hace justo que me utilicen para vender un reality y crear esta polémica para que todos los medios volteen y empiecen a ver el programa de televisión", finalizó.