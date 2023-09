Andrea Legarreta se pronuncia sobre los rumores de infidelidad de Erik Rubín con una famosa actriz

En febrero de este año Andrea Legarreta y Erik Rubín sorprendieron al mundo del espectáculo al anunciar su separación, y desde ese momento mucho se especuló sobre las razones por las que la pareja llegó a la ruptura luego de 22 años de matrimonio. Sin embargo, nunca se la vio tan enojada a la conductora mexicana como ahora, con la versión que apunta a una supuesta infidelidad de su expareja con la actriz Mónica Noguera.

En la emisión del pasado viernes del programa “Hoy” de Televisa, Legarreta se pronunció contra la información que señala que Noguera fue la tercera en discordia en el matrimonio de Andrea y Erik Rubín.

Andrea Legarreta defendió a su expareja Erik Rubín y a la actriz Mónica Noguera.

La conductora estalló contra Javiero Ceriani y Elisa Beristain, presentadores del programa de YouTube “Chisme No Like”, tachándoles de “escorias humanas”, al tiempo de asegurar que Mónica Noguera es una mujer respetable. "Son un par de escorias humanas, perdón que lo diga así, pero es que así es", dijo. "A mí no me causa risa, a mí me causa indignación como mujer. Ella es una mujer extraordinaria, es una mujer divina que no merece que la pongan en un lugar que no corresponde", arremetió Legarreta.

Andrea dejó en claro que ella y su familia fueron blanco de todo tipo de críticas, pero que, aunque no les afecte eso no significa que se quedará callada. Así también pidió que todos los famosos difamados por el polémico programa tomen acción. "Son un par de asquerosos mentirosos, y qué bueno que sí proceden porque alguien tiene que detenerlos, lo estoy haciendo por Mónica", expresó Legarreta.

Andrea Legarreta y Erik Rubín se separaron luego de 22 años de matrimonio.

Por su lado, Mónica Noguera fue entrevistada por Gustavo Adolfo Infante, a quien le dio su versión de los hechos. "No, claro que no, ayer estaba triste porque no sé de dónde viene, no sé de dónde sale esto. Erik es mi amigo pero tampoco es que nos hablemos diario, somos amigos cordiales, yo estoy en el gimnasio Commando, sus nenas están en Commando, nos vemos", dijo, al tiempo que aclaró también que su novio Julien Leoni y Rubín son amigos.