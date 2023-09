Alejandro Sanz recibió un importante premio: qué fue lo que lo puso tan feliz

Es bien sabido que Alejandro Sanz es uno de los más grandes artistas de la música en español, y que ha sido bien galardonado a lo largo de su carrera, sin embargo, recibió un importante premio y su significado lo puso tan feliz.

El cantante madrileño de 54 años no la venía pasando muy bien debido muchos episodios que lo afectaron desde distintos frentes, desde su separación de la modelo cubana Rachel Valdés, las deudas que arrastró por su divorcio en 2020 y que lo llevaron a vender otras, y estos episodios alteraron su salud mental.

Del mismo modo, en uno de sus últimos recitales, ha tenido un mimo cuando su hija menor, Alma, apareció en medio del escenario del Wizink Center de Madrid para que su papá le cante el feliz cumpleaños y, frente a los espectadores, la pequeña les agradeció por apoyar al artista. Y ahora, volvieron a tocar su corazón.

La Universidad de Cádiz llevó a cabo una celebración en el salón de actos de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ETSI) de Algeciras el pasado jueves 7 de septiembre. Allí fue invitado y agasajado Alejandro Sanz, ya que fue distinguido como doctor Honoris Causa en una materia que, como él dijo, “no se da en ninguna universidad del mundo: la alegría”.

“Más allá de la inquietud que nos puedan crear los retos de la vida, está la actitud con la que afrontamos el aprendizaje. Alegría es el condimento indispensable para cualquier cosa fundamental y entre esas cosas la más importante, que es aprender”, dijo en el discurso que dio luego de recibir la distinción.

“La alegría con la que hago mi trabajo todos los días, la alegría con la que mis padres me celebraban mis logros. La alegría de un doctorado como este, en una Universidad como esta, alegría de ser un alumno siempre, alegría de sentir que los que saben más que tú no son una amenaza, sino una alegría”, continuó.

“No hay nada que te llegue que en realidad no merezcas. La vida da muchas vueltas, es un ir y venir”, exclamó reconociendo que hubo momento en los que no se sintió merecedor de las buenas que le sucedieron en su vida, y agregó: “Cierto que hay gente que se merece todo y no consigue lo que quería, pero eso no quiere decir que tú no lo merezcas”.

Alejandro compartió en sus redes sociales este reconocimiento con foros y videos, a los que acompañó con una sentida dedicatoria. “Solo puedo dar las gracias y dedicárselo a los que con un lápiz hacen arte, a los que con una pizarra hacen estudiantes, a los que con una guitarra hacen historias, a lo bello de vivir buscando siempre una nota, un número, una ecuación o una estrella o un detalle que nos salve”, escribió.