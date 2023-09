Luis Fonsi habla por primera vez de las razones por las que se divorciaron con Adamari López

En una reciente entrevista para el programa de streaming puertorriqueño “El Molusco TV”, Luis Fonsi rompió el silencio y habló por primera vez en 14 años de su divorcio con la querida conductora Adamari López. El cantante dio detalles de su relación con la presentadora y las razones que llevaron a la pareja a separarse.

Luego de la ruptura, Luis Fonsi reveló que Adamari planteó varias peticiones y que él las respetó. Asimismo, comentó que cuando se juntaban luego de su separación no era una situación nada fácil. "Fue difícil porque nos reuníamos y eso era un lloriqueo todos los días los dos", confesó el intérprete de “Despacito”.

Luis Fonsi habló por primera vez en 14 años de su divorcio con Adamari López.

Luis Fonsi habló de su divorcio con Adamari López

Luis Fonsi comentó en la entrevista con “Molusco TV” que no habló en todos estos años porque no quería quedar como el malo de la película. “Yo no he hablado nada, yo llevo 14 años calladito y la razón por la que callé es porque yo podía decir cualquier cosa y como quiera la gente no me iba a escuchar o no me iban a creer o iba a quedar yo como el malo, entonces yo dije mira, sabes qué, prefiero callarme la boca”, expresó el cantante.

Luego de que se armara polémica por su nuevo sencillo “Pasa la página. Panamá”, que aseguran fue dedicada a su ex, Fonsi aclaró que le tiene mucho respeto a la conductora, por lo que jamás dirá nada malo sobre ella. “¿Y de quién fue la culpa de la separación con Adamari López? Jamás yo me voy a poner aquí a dar detalles, a sacar trapos sucios. Jamás voy a decir una palabra negativa de ella, nunca lo he hecho y no lo voy a hacer porque yo he decidido quedarme con los momentos bonitos que viví y yo viví muchos momentos muy, muy bonitos”, dijo Luis.

Luis Fonsi causó controversia con su último sencillo "Pasa la página. Panamá", supuestamente dedicada a su exesposa Adamari López.

Asimismo, el compositor puertorriqueño aclaró que todo lo que se pudo haber dicho sobre su separación con Adamari López fue inventado. “Cuando escucho la palabra abandono es una palabra que no va como parte de la historia real, va como parte de una narrativa que se dibujó y se creó, chévere para una novela pero no es la vida real. Aquí no hubo nunca jamás abandono”, finalizó el cantante.