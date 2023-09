La hicieron llorar: el pésimo momento que vivió Scarlett Johansson en Venecia

Scarlett Johansson es sin dudas una de las estrellas más importantes del mundo Hollywood. Su extraordinaria trayectoria es conocida por todos, respetada y admirada tanto del ambiente artístico como así también por el público. Sin embargo, no siempre fue así y hace unos años vivió en Venecia una cruda situación.

Corría el año 2013 cuando Scarlett Johansson presentó en el Festival Internacional de Cine de Venecia la película Bajo la piel. Pero la respuesta de la gente no fue la que esperaba, porque la abuchearon y la estrella se quebró emocionalmente.

Scarlett Johansson protagonizó en 2013 la película Bajo la piel.

¿De qué relata la película? La trama cuenta la historia de una extraterrestre se disfraza como una mujer, recorre Escocia e intenta engañar a una serie de hombres que no sospechan y los mete a su camioneta. Un filme de ciencia ficción y terror.

Pero la historia se dio a conocer recientemente a través de las declaraciones que dejó el director artístico de la Mostra Alberto Barbera, quien en el arranque de la edición 2023 del festival recordó momentos memorables de años anteriores en una entrevista con The Guardian.

“Fue una de las peores proyecciones a las que he asistido. Fue la única vez que el público abucheó una película. A Scarlett casi se le saltan las lágrimas”, recordó Barbera. Y agregó, a modo de consuelo para la estrella: “Intenté decirle: ‘No te preocupes, con el tiempo la película será reconocida’. Y eso es lo que ocurrió. Ahora es una película de culto”.

Tiempo atrás, Scarlett Johansson también se había referido a dicha situación, la cual denominó como "extraña". “Era la primera vez que veía la película con público y la primera vez que la veía terminada. Estaba en un entresuelo enorme, así que me sentí muy expuesta”, dijo en aquel entonces.

Scarlett Johannson habló de su experiencia en Venecia tras presentar Bajo la piel en 2013.

“Al final, cuando se encendieron las luces, se oyó a la gente aplaudir y abuchear al mismo tiempo, pero con el mismo entusiasmo. No sabía cómo reaccionar. Creo que me quedé... No diría perturbada, pero sí algo conmocionada”, agregó.

“Miré a Jonathan (Glazer, el director del filme) y estaba encantado. Absolutamente encantado. Salimos del teatro y yo pensaba, ‘Eso fue tan extraño’, y Jonathan decía, ‘¡Esa fue la mejor reacción! Fue el sonido más increíble que he oído en mi vida’”, destacó Scarlett Johansson, como parte de una situación bastante confusa.