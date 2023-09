Este es el supuesto “hijo no reconocido” de “Chespirito” que acusa a Florinda Meza de haberlo dejado sin su pensión alimenticia

Las redes sociales se alborotaron luego de que un joven haya difundido un video en TikTok donde asegura ser el hijo de Roberto Gómez Bolaños, conocido también como “Chespirito”. Además de revelar detalles del romance de su madre con el creador de “El Chavo del 8”, acusó a Florinda Meza de haberle dejado sin su pensión y sin su parte de la herencia.

Así fue que José María Gómez, a través de su video reveló que su madre, quien era masajista de “Chespirito”, tuvo una aventura con el cómico de donde nació él. Incluso, el joven aseguró que el actor le dio su apellido y que le pasaba una pensión para cubrir sus gastos, pero luego de que falleciera, Florinda Meza se negó a seguir brindándole apoyo económico.

El joven aseguró que era hijo de Roberto Gómez Bolaños.

Por otra parte, José María Gómez dijo que no quiere dar ninguna entrevista en televisión ya que no le interesa levantar ninguna polémica al respecto, y que solo hacía este anuncio para que Florinda Meza supiera que existe. Asimismo, aseguró que no seguirá los pasos de su padre dentro del mundo del espectáculo, a pesar de haber heredado algunas cualidades del humorista.

Como era de esperarse, la aparición de José María Gómez causó revuelo en las redes sociales, donde se generaron críticas y señalamientos hacia el fallecido cómico y sobre todo a su viuda, Florinda Meza, quien hasta el momento no se ha pronunciado al respecto.

El joven acusó a Florinda Meza de cortarle la pensión alimenticia.

La verdad detrás del supuesto hijo de “Chespirito”

Luego de haber revolucionado las redes sociales con el video que compartió donde señalaba que era hijo de “Chespirito”, José María Gómez difundió otor video donde aclaró que todo lo que había dicho era mentira, y que solo formaba parte de un experimento social para demostrar que la mayoría de las personas comparten contenidos de manera indiscriminada y sin chequear la veracidad del mismo. Asimismo, aclaró que no tiene ninguna relación con Roberto Gómez Bolaños ni con Florinda Meza, a quien ofreció sus disculpas y resaltó su trabajo como actriz.

Mira el video

Cabe mencionar que, tras haberse armado un gran revuelo en las redes, el joven decidió borrar de su cuenta de TikTok el polémico video donde aseguraba ser el hijo de “Chespirito”.