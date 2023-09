El sorprendente cambio físico de Clarissa Molina, tras su paso por el Miss Universo

En el año 2015, Clarissa Molina casi gana el Miss Universo. Su participación en el certamen fue muy comentada y quedó entre los 10 primeros lugares. Aunque no logró el cetro universal, la modelo luego se abrió paso en el concurso Nuestra Belleza Latina y fue la máxima ganadora de ese show.

En su afán, Clarissa Molina hoy es uno de los rostros más conocidos de Univisión gracias a su trabajo como presentadora en “El Gordo y La Flaca”. Además, dejó atrás su figura enclenque y en la actualidad mantiene su cuerpo fit y saludable, pues hace 8 años debía cumplir con la presión de tener un cuerpo delgado.

Clarissa Molina en 2015 durante la gala del Miss Universo.

Para ella ha sido todo un proceso. En la época del Miss Universo estaba muy delgada y pesaba sobre sus espaldas el estándar de belleza. Pero luego de la pandemia, logró hacer un cambio mental y físico. Con un buen entrenamiento hoy come lo que quiere, se da sus gustitos y hace un balance para mantener su escultural figura.

“Ahora las chicas, las niñas y todo el mundo ve Instagram y quieren ser como la modelo o la chica que sale allí. Sí, hay una presión de social media hoy en día, pero al final nos tenemos que sentir bien con nuestro cuerpo, con nosotros mismos. O sea, no importa lo que vaya a decir el otro. A mí me criticaban cuando estaba gordita y me critican ahora que estoy en mi mejor momento”, señaló Clarissa Molina.

Para Clarissa Molina su bienestar físico ya no depende de la presión social. A pesar de que quiere sentirse bien frente a la cámara, prefiere sentirse segura y proyectar una buena imagen tanto interna como externa. La presentadora considera que estés como estés te van a criticar y por eso es lo mejor es estar bien consigo mismo.