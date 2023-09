Así fue el día que Shakira enloqueció al ver por primera vez un teléfono con cámara

Shakira es una da las artistas más populares a nivel global, quien desde sus comienzos llamó la atención con su talento para el canto y baile, cualidades que la llevaron a la cima de la industria musical. Y es que en todos estos años de carrera de la cantante, ha pasado por varias etapas exitosas a nivel profesional, sin embargo, en lo personal tuvo un duro revés al separarse, después de más de una década del ex futbolista Gerard Piqué, con quien tuvo dos hijos en común, Sasha y Milan.

Y si de años se habla, mientras el éxito de Shakira crecía, una de las cosas que más iba evolucionado en todo este tiempo transcurrido era la tecnología. A pesar de que hoy en día ya se llegó a la utilización de la inteligencia artificial (IA), cada avance en este segmento era recibido por las personas con total asombro, como el día en que la colombiana enloqueció al ver por primera vez un teléfono celular con cámara.

Shakira enloqueció cuando vio por primera vez un teléfono con cámara.

Así reaccionó Shakira al ver por primera vez un teléfono con cámara

En uno de sus viajes realizados a Japón en el año 2002, Shakira fue a un programa como invitada, y fue allí en donde por primera vez vio un teléfono celular con cámara.

Shakira no podía salir de su asombro al conocer el teléfono con cámara.

En medio de la entrevista y una charla informal con algunos fans, la colombiana se dio cuenta que uno de ellos le estaba apuntando con su teléfono móvil al mismo tiempo que miraba fijo al aparato. Así fue que Shakira, con cierto asombro le preguntó si era una cámara, y a lo que la fanática le contestó afirmativamente para luego mostrarle la fotografía tomada con su celular.

Al ver esto Shakira enloqueció y contempló el pequeño aparato. “Oh, por Dios, tiene una cámara, no lo puedo creer”, expresó la colombiana. Luego, la compositora le pidió a la fan que le enseñe el celular ya que no podía salir de su asombro. Emocionada, la barranquillera reconoció que también podía ser un peligro esa innovación. “Ya me imagino a los paparazzi, eso es peligroso”, dijo la intérprete de “Te felicito”, quien aumentó su fascinación luego de que se enterara también que el teléfono no solo sacaba fotos, sino también grababa videos.