El polémico cambio de look de Miguel Varoni, el actor de Pedro El escamoso

Miguel Varoni siempre será reconocido por su icónico papel en la telenovela colombiana Pedro El escamoso, la cual fue un verdadero éxito a nivel mundial. Con los años, el actor se ha sometido a varios cambios estéticos para combatir el paso del tiempo, algo que le ha valido muchas y fuertes críticas.

Luego de haber padecido coronavirus hace unos años, Miguel Varoni ha cambiado drásticamente su imagen y disminuyó mucho de peso. Pero, más allá de esto, también se ha realizado varias cirugías para cambiar su rostro y otros detalles.

Hace año y medio, el actor decidió pasar por quirófano para rejuvenecer su imagen y lo compartió abiertamente en sus redes sociales. Así las cosas, mostró el antes y después de un proceso largo que dejó más que satisfecho.

Al parecer el problema es que, tantas cirugías y la obsesión por mantenerse joven terminaron por despertar el fastidio de sus seguidores, quienes al principio estaban conformes pero luego lo criticaron al ver que se trataba de una práctica muy frecuente y nociva.

El último cambio de look fue dejar atrás las canas y el pelo blanco, como parte de un radical cambio de look que incluyó dejar su cabello oscuro para renovar aún más su perfil. Cabe recordar que semanas atrás se hizo un retoque en las cejas.

Al parecer, en esta oportunidad su cambio de look no fue bien aceptado por sus fanáticos. Ellos no perdonaron esta nueva apuesta del artista de 58 años y no dudaron en hacérselo ver a través de los comentarios de Instagram.

El rostro de Miguel Varoni, el actor de Pedro El escamoso, ha cambiado mucho.

"Este señor no acepta la edad", "Con el cabello canoso se veía mejor, así parece señora", "Era mejor el Miguel Varoni de antes", "¿Qué te paso hombre?", "¿Quién es él? Ese no es Varoni", escribieron algunos seguidores.