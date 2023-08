Conoce cómo se encuentra Daniel Sancho y qué es lo nuevo en su vida

Daniel Sancho expresó cuál es su deseo tras su detención en Tailandia. Muy angustiado dijo: "moved cielo y tierra".

Daniel Sancho ha expresado su máximo deseo después de su detención en Tailandia, acusado del presunto asesinato del cirujano plástico Edwin Arrieta de 44 años.

Mientras su padre, Rodolfo Sancho, viajó al país asiático para estar cerca de su hijo mayor y emitió un comunicado pidiendo prudencia, el chef permanece detenido en la comisaría de Koh Phangan, la isla donde supuestamente ocurrió el crimen que el joven habría confesado a la policía.

Se espera que Daniel sea trasladado a la vecina isla de Koh Samui, donde un juez decidirá si se presentan o no cargos formales en su contra. Según el diario El Mundo, la familia ya ha contratado un bufete de abogados particular para su defensa, aunque por el momento sigue siendo representado por una abogada de oficio tailandesa.

En sus primeras declaraciones a la agencia EFE tras su detención, Daniel Sancho afirmó:

Daniel Sancho Bronchalo, hijo del actor Rodolfo Sancho, ha confesado el crimen del cirujano colombiano Edwin Arrieta,en Tailandia.

"Soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin. Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal, pero era una jaula. Me hizo destruir la relación con mi novia, me obligó a hacer cosas que nunca hubiera hecho".

Daniel Sancho explicó a El programa del verano de Telecinco que se encontraba bien y que cenó en un hotel con la policía.

"Estoy bien, me tratan muy bien y para que te hagas a la idea estoy cenando con ellos en el mejor hotel de la isla, en Anantara. Me han traído a cenar aquí porque han cerrado el caso y mañana estoy encerrado con 20 personas", dijo.

Ante la sorpresa de la reportera, Daniel explicó que los policías le agradecieron su buen comportamiento:

"Yo les pregunté ¿por qué estáis siendo tan buenos conmigo?, y me dijeron porque nos has ayudado mucho, te has comportado muy bien y has colaborado con nosotros. Están acostumbrados a otro comportamiento, que la gente se intente suicidar o cualquier cosa y tú no lo has hecho... Pero yo sé que, a partir de mañana, esto ya cambia porque me voy a la cárcel".

Daniel Sancho también reveló que le habían permitido usar el teléfono móvil durante un rato y que pudo hablar con su familia y amigos: "Mañana ya me voy a la cárcel con 20 personas", añadió.

Momentos de angustia

En medio de esta difícil situación, Daniel Sancho expresó su deseo de regresar a España y pidió que se mantuviera la atención mediática sobre su caso para evitar que cayera en el olvido.

Tras su traslado a Koh Samui, un juez decidirá si se presentan cargos formales en su contra por el presunto asesinato de Edwin Arrieta en Tailandia. En caso de que así sea, es probable que quede en prisión hasta el juicio, ya que la posibilidad de quedar en libertad bajo fianza sería remota debido a la gravedad del delito. Si se le acusa de asesinato, Daniel Sancho podría enfrentarse incluso a la pena de muerte.