Así iba a ser la frustrada película de Batman dirigida por Ben Affleck

Ben Affleck es conocido en el Universo DC por su papel como Batman. El icónico actor se puso en la piel de El caballero de la noche en 2016 para protagonizar el filme Batman vs. Superman (2016), pero en ese entonces Warner tenía grandísimos planes para el personaje.

El ingreso de Ben Affleck al mundo DC se dio bajo la dirección más sombría y madura de Zack Snyder. Si bien no tuvo grandes críticas, rindió en taquilla (250 millones de presupuesto y 872 millones de recaudación) y el éxito comenzó a divisar nuevos caminos.

Ben Affleck, un icónico Batman de Zack Snyder que no tuvo su película individual.

Tras esa primera aparición de Batman en el universo del Superman de Henry Cavill, luego llegó Justice League (2017), filme que tuvo muchos problemas en su producción por la relación entre Warner y Zack Snyder.

El producto final, junto a cambios fuertes en la dirección con la toma del mando de Joss Whedon, hizo que la película fracase en su historia y trama, transformándola en una película confusa y algo tirada de los pelos. Así, este universo empezó a caerse y años después llega el reinicio que hoy estamos viviendo.

Por estos días se dio a conocer que, en aquel tiempo, Ben Affleck y Warner tenían planes para seguir produciendo. El intérprete tenía todo listo para escribir, protagonizar y dirigir un film solista del héroe, que se emitiría luego de Justice League.

Sin embargo, esa idea se truncó con lo anteriormente mencionado y el actor abandonó ese título que quedó archivado para siempre. Un artista que llegó a trabajar en el proyecto pudo echar algo de luz, y dio su opinión sobre ese largometraje que jamás llegó a concretarse.

Ben Affleck no quiso continuar con el proyecto Batman de DC.

Jay Oliva, ilustrador que realizó los storyboards de las películas Mujer maravilla, Superman: el hombre de acero, y la Liga de la justicia, dijo en una entrevista con el portar Inverse que film de Ben Affleck sobre Batman “era el mejor. No puedo más que decir que era la gloria total”.

“Era asombroso. Según entiendo, llegó a haber un par de borradores del guion. Cuando me convocaron, no sé si iban por la tercera reescritura. Eso fue lo que me mostraron el guionista Geoff Johns y Ben. Trabajé en muchas cosas de Batman, y lo que estaba realmente bueno de este proyecto, es que unía un montón de tramas muy buenas sobre Batman que jamás habían sido exploradas”, agregó. El Batman de Ben Affleck junto a Zack Snyder en producción.

Luego dio más detalles. “La historia iba a ocuparse de algo que jamás se había tratado en los cómics, y que construía varios aspectos de Batman a lo largo de sus ochenta años de historia, pero desde una nueva perspectiva”.

Y tuvo elogios hacia Ben Affleck a la hora de armar la historia. “El guion era muy inteligente y tenía muchos elementos que hubiera amado ver cómo avanzaban. En sus primeros pasos, se trataba de un gran proyecto. Pero Ben tuvo que apartarse por razones personales, eso lo entiendo por completo. El tiempo que pasé trabajando con él fue fantástico. Quizá algún día pueda contar todo lo que sé, pero por ahora no puedo hacerlo”, señaló.