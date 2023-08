Estos fueron todos los premios que ganó el asombroso Luis Miguel

En 1982, a los doce años, Luis Miguel ya había experimentado la sensación de subir a un escenario y también había grabado su primer disco. Así es como comienza la historia de una trayectoria llena de éxitos y premios.

Inicialmente, su padre lo acompañaba en sus presentaciones con una guitarra. Desde entonces, Luis Miguel cautivó al público con su voz y carisma, captando la atención de importantes productores discográficos. Y con tan solo quince años, el artista ganó su primer Grammy.

Luis Miguel ha logrado 15 nominaciones al Grammy, de las cuales ha obtenido seis estatuilla, todas en su mayoría en las categorías de género Pop Latino.

Desde el inicio de su carrera el público lo adoró, y a pesar de que mostraba un carácter extrovertido en el escenario, en realidad era un chico introvertido y discreto que enfrentaba los desafíos del complicado mundo del espectáculo.

A los dieciocho años, con seis discos grabados y batiendo récords en todas las listas de popularidad de América Latina con su sencillo "La Incondicional", tomó la valiente decisión de confiar en un representante que no fuera su padre.

A pesar de los obstáculos que enfrentó en la competitiva industria del entretenimiento, su fama continuó creciendo a niveles nunca antes alcanzados por un artista latino. En 1991 se convirtió en el primer artista latino en recibir un disco de oro en Estados Unidos por las ventas de un álbum en español. Al año siguiente arrasó en los premios Billboard como Mejor Artista Latino, Mejor Álbum y Mejor Artista de la Canción en Español.

Con el paso de los años, Luis Miguel continuó acumulando importantes premios y reconocimientos, llenando estadios en sus conciertos y vendiendo impresionantes cantidades de discos en diferentes continentes.

El momento cumbre de la carrera de Luis Miguel

Uno de los momentos que lo lanzó al estrellato fue con su dueto con Frank Sinatra, "Come Fly with Me", y su participación en el especial de televisión Sinatra Duets. En 1995, recibió con orgullo una invitación para participar en Sinatra: 80 Years My Way, junto a grandes intérpretes como Ray Charles, Bruce Springsteen, Natalie Cole y Bob Dylan, entre otros.

En 1996, Luis Miguel grabó dos bandas sonoras, una para la película El Jorobado de Notre Dame y otra para Speechless. Ese mismo año, obtuvo su estrella en el Paseo de la Fama de la famosa avenida Hollywood Boulevard en Los Ángeles, California.

Año tras año, Luis Miguel, el fenómeno musical latino, continuó ganando premios Grammy, Billboard, Lo Nuestro y muchos más, convirtiéndose así en el cantante latino mejor remunerado en Las Vegas. Luis Miguel se ha convertido en uno de los artistas más emblemáticos de todos los tiempos, superando incluso a leyendas como Paul McCartney.

Comenzó a producir varios de sus propios álbumes, difundió el bolero alrededor del mundo, ocupó los primeros lugares en las listas de popularidad una y otra vez, superando a leyendas de la música como Paul McCartney, y estableció récords de ventas (de discos y entradas a sus conciertos) alcanzado a artistas como Elton John y Celine Dion.

Luis Miguel rompió barreras geográficas y su fama no se limitó a América Latina, Estados Unidos y Europa, sino que también se hizo reconocido en Asia. Hizo historia con su serie de 30 conciertos consecutivos en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, reuniendo a un total de 300.000 personas.