Úrsula Corberó mostró fotos inéditas de su infancia y desafió

Hay celebridades a las que les ofrecen participar en alguna campaña de visibilización de algunas situaciones contra las que se busca protestar, y a veces lo hacen de maneras muy llamativas. El ejemplo más reciente es el de Úrsula Corberó, que mostró fotos inéditas de su infancia y desafió una práctica arcaica con su mensaje.

Primero hay que decir que la actriz española de 33 años es una influencer de toda regla, y así lo ratifican sus casi 22 millones de seguidores en Instagram. Es por ello que la ONG Save the children la invitó a colaborar con un mensaje para reforzar el acceso a la educación a niñas e impulsar la lucha contra el matrimonio infantil.

Mediante fotos de su infancia plena, en donde se la puede ver sonriente y llena de vida, Úrsula trató de hacer un in contraste en su feed y que, comparando el contenido habitual de una sex symbol, el impacto sea inmediato y con eso se logre tomar consciencia de esta problemática en el mundo que aún se practica en 2023.

“Antes de ser mujer, fui niña. Con mis sueños y mis miedos, pero siempre creí en mí misma. Tengo una familia que nunca me puso barreras y eso me permitió crecer en un lugar con oportunidades. Desgraciadamente hay muchas niñas que no siempre tienen la libertad de poder decidir sobre sus vida”, escribió en la descripción del carrete.

Apelando a la influencia y alcance que sus posteos tienen, agregó: “Entre tod@s podemos darles la posibilidad de que construyan su propio futuro. Estoy muy emocionada, gracias por esta oportunidad”.

Tal y como dice en su carta fundacional, el motor de Save the children es el de ayudar a los niños “a sobrevivir y a estar protegidos cuando golpea un desastre, cuando les amenazan las balas de un conflicto o cuando se exponen a los efectos de cualquier crisis humanitaria. Trabajamos sin descanso para que no pierdan ni un solo día de su educación y para que ellos y sus familias recuperen su vida y su dignidad lo antes posible”.

Siendo que no se habla tanto como la problemática requiere, ya que a millones de chicos se le vulneran sus derechos a todo momento en todo el mundo, y si bien no se trata de una campaña a través de los medios masivos tradicionales, la jugada de contratar a la primera mujer que les lidera este movimiento para que inicie en redes sociales les salió muy bien, ya que tiene a todo el mundo mirando a la pequeña Ursulolita, pero leyendo tan fuerte mensaje.

En un mundo que maneja una dinámica tan asfixiante que no permite ver qué le pasa a los más vulnerables, Úrsula Corberó, una de las mujeres más sexys de Hispanoamérica, decidió llamar la atención del mundo para que se mire a quienes hay que mirar y se proteja a quienes se deben proteger: los niños.