Natalie Portman se separa de su esposo Benjamin Millepied luego de descubrir su infidelidad

El portal “Us Weekley” confirmó que luego de 11 años de matrimonio Natalie Portman y su esposo, Benjamin Millepied, se han separado. "Después de que salió la noticia de su aventura (de Benjamin), han estado tratando de trabajar en su matrimonio, pero actualmente están fuera", reveló una fuente al medio.

En está más de una década de matrimonio, Natalie Portman y Benjamin Millepied tuvieron dos hijos en común, Aleph de 12 años, y su hija Amalia, de 6. Cabe remarcar que los rumores de separación se volvieron a reavivar el pasado viernes 4 de agosto cuando la actriz apareció sin su anillo de casada durante un evento “Angel City FC” en Sydney, Australia.

En junio pasado corrieron rumores de infidelidad por parte de Benjamin Millepied con una activista climática de 25 años de edad.

Y es que en junio pasado se rumoreó que Millepied estaba manteniendo una aventura amorosa con una activista climática de 25 años de edad llamada Camille Étienne. Sin embargo, en aquel momento, una fuente le dijo a “Uk Weekly” que, a pesar de la supuesta infidelidad de su marido, Natalie seguía comprometida con su matrimonio".

"Natalie cree que el romance de Benjamin fue una relación breve y estúpida que no significa nada para él”, dijo la fuente en exclusiva a “Us Weekly”. Asimismo, la persona allegada a la actriz agregó que Natalie quedó “humillada” por los rumores, pero que, sin embargo, estaba "dispuesta a ver si era capaz de reconstruir su confianza en Millepied para asegurarse de que sus hijos no crezcan en un hogar roto".

El viernes pasado Natalie Portman había sido vista sin su anillo de casamiento.

No obstante, una segunda fuente, aseguró que, luego del escándalo, Portman no sabía si se podría reconstruir la relación entre ella y su esposo. "En este momento, están hablando y trabajando juntos por el bien de sus hijos", había dicho la fuente.

Natalie Portman y Benjamin Millepied se conocieron en 2009 mientras grababan el film “Black Swan”. Luego, en 2018, volvieron a trabajar juntos en la película “Vox Lux”, donde la actriz dio vida a “Celeste”, una estrella pop.