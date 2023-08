La hija de Quico de El Chavo del Ocho en la vida real anunció un emotivo mensaje sobre su enfermedad

Hace unos días, Vanesa Villagrán, la hija de Quico de El Chavo del Ocho en la vida real, anunció que tenía cáncer y que desde hace unos días comenzó con su tratamiento para iniciar esta importante lucha. En sus cuentas oficiales, recientemente, compartió un video donde habló de este proceso y de lo agradecida que está por recibir tantos mensajes de sus fans.

En su cuenta oficial de Instagram, Vanesa Villagrán publicó un video junto a un mensaje que dice así: "Consejos, y agradecimientos, no me alcanzó el tiempo pero no estén tristes, a mi me ayuda más las oraciones, el positivismo y la buena vibra! Yo estoy levantada y enfrentando todo de la mejor manera posible y mi intención es ayudar a que se alimenten bien, y a mujeres con cáncer o hombres con cáncer".

Mira el video

El mensaje que compartió la hija de Carlos Villagrán, en la famosa red social de la camarita, terminó de la siguiente manera: "El SÍ SE PUEDE, yo me levanté de la muerte de mi primer hija así que esto no me va a tirar. Se vale llorar pero hay que ser valientes!!!! #cancer #camcerdemama #quimio #quimioterapia #ayudahumanitaria".

En el material audiovisual, Vanesa Villagrán habló de cómo se encuentra hoy en día y de cómo se está cuidando: "Les cuento que estoy comiendo mucho pescado, verduras verdes, mucho brócoli y diferentes jugos de frutas, por lo general con comidas súper sanas. Anteriormente, estaba comiendo muy mal".

Vanesa Villagrán tiene una gran popularidad en redes sociales.

Además, la hija de Quico de El Chavo del Ocho, en la vida real, agregó que: "Los médicos me han comentado que estoy saliendo bastante bien en las quimioterapias que me he realizado. De todas maneras me estoy tomando una serie de suplementos que ayudan a la lucha contra el cáncer. Por el momento yo no estoy comiendo nada de harinas, nada de azúcar, nada de lácteos".