El motivo por el que Danna Paola ya no quiere que la llamen “la princesa del pop latino”

Danna Paola es una de las artistas más talentosas de la industria del entretenimiento. Y es que la mexicana, desde muy niña mostró sus cualidades en programas como “Plaza Sésamo” o “La Familia P.Luche”, así como también en exitosas telenovelas. Ahora, a sus 28 años de edad, no solo triunfa en serie internacionales como “Élite” de Netflix, sino que también ha desarrollado una increíble carrera como cantante, que la ha convertido en “la princesa del pop latino”, aunque ella no quiere más que la llamen de esa manera.

Y es que Danna no solo es toda una sensación en el público de habla hispana, sino que recientemente ha alcanzado la cima participando en el “Tomorrowland” junto al reconocido DJ Steve Aoki y otras celebridades del pop como Paris Hilton.

Danna Paola está atravesando por un gran momento profesional.

Ahora, Danna Paola reconoció que no le agrada que le digan “la princesa del pop latino”, apodo que “le cringe”, como ella misma expresó. Además, dijo que esa forma de llamarle responde a un pensamiento machista y misógino, por lo que le pidió a sus fans que ya no se refieran más así.

Danna Paola pide que la dejen de llamar “princesa del pop latino”

Danna Paola lanzó su nuevo sencillo “Tenemos que hablar” y como parte de la promoción del tema brindó una entrevista al diario “El País”, donde reveló por primera vez que no le gusta que la llamen “la princesa del pop latino”.

Dana Paola forma parte del elenco de la exitosa serie "Élite" de Netflix.

"Lo odio. ¡Yo no soy ninguna princesa! Bueno, princesa Disney sí, dos veces (fue banda sonora a dos películas de la compañía). Ese título me da como cringe. No me quiero coronar porque no soy la única que está haciendo música", expresó la cantante.

Según Danna Paola, llamarla así a ella y al resto de las mujeres que hacen música es una forma machista y misógina de dirigirse. "¿Por qué entre los chicos no hay un ‘príncipe del pop’? Lo hacen solo con las chicas y eso es misógino y machista", dijo firmemente.

No obstante, para evitar entrar en polémicas agradeció el cariño y los halagos de sus fans y del público en general. "Agradezco los halagos, pero que dejen de llamarme así, por favor", concluyó Danna Paola.