Antes de comenzar la gira de “RBD”, Anahí se confiesa: “Casi se me apaga la luz”

El mes pasado, Anahí sufrió un accidente en uno de los ensayos de “RBD” que le afectó a uno de sus oídos, poniendo en riesgo la tan esperada vuelta del emblemático grupo. Ahora, la cantante habló sobre el comienzo del “Soy Rebelde Tour” dejando en claro que está preparada para sorprender a los fans sobre el escenario.

Faltan poco menos de 20 días para que arranque la seguidilla de conciertos de “RBD”, y es por ello que la cantante compartió en sus redes sociales un video que desató la locura de los fanáticos. En el material, donde Anahí manda un importante mensaje, se la ve más guapa que nunca, junto a los otros integrantes de la agrupación en lo que parece un ensayo donde se encuentran ultimando detalles de lo que será el regreso más esperado de los últimos años.

"RBD" está proximo a arrancar su "Soy Rebelde Tour".

El mensaje con el que Anahí sorprendió a sus fanáticos

Anahí utilizó su cuenta de Instagram para compartir un video donde se la ve con el resto de la banda preparando la puesta en escena de lo que serán los conciertos que los llevarán a países como México, Brasil, Colombia y Estados Unidos.

El menaje que envió Anahí en el video sensibilizó a sus fans que no dudaron en hacerle llegar todo su apoyo y cariño. "Casi se me apaga la luz. Llegué a ser sólo el eco de una voz que un día brilló, pero un día regresó la esperanza", se escucha decir a la cantante mientras camina hacia los otros integrantes de “RBD”.

Anahí sorprendió a sus fanáticos con un emotivo video.

Otras de las emotivas frases de Anahí hacen referencia al apoyo incondicional de los fans. "Me di cuenta que estabas ahí gritando sin miedo que aún creías en mí. Hoy, por ti y por mí estoy aquí con más fuerza, sin miedo", dice la cantante.

Como era de esperarse, esta publicación de Anahí generó la reacción de sus fanáticos, quienes están ansiosos por el comienzo de la gira “Soy Rebelde Tour” que tendrá su primera presentación el día 25 de agosto.

"He soñado con esto desde que tengo 7 años, viajaré a el Paso teniendo 26 años! Toda mi vida los he admirado y soñado en ir a sus conciertos", "no puedo más de la emoción lloro cada vez que veo un video de estos", "ya estamos listos" y "voy a vivir este momento", fueron algunos de los comentarios que escribieron los fans de “RBD”.