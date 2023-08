Aisliin Derbez se pronuncia sobre su reconciliación con Mauricio Ochmann

Cuando en marzo de 2020, Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann anunciaron su separación, el mundo del espectáculo quedó sorprendido y sus fans no pudieron asimilar la triste noticia. Y es que los famosos formaron unas de las parejas más queridas del ambiente artístico por lo que su ruptura no fue algo sencillo de digerir. Ahora, con el paso de los años, los actores han demostrado que a pesar de no estar más juntos, siguen manteniendo el respeto y cariño mutuo.

Sin ir más lejos, luego de su separación, han compartido fotos uno a lado del otro, y en diversas ocasiones también con su pequeña hija Kailani. Es por ello que sus fans no pierden la esperanza de una posible reconciliación, viendo que la relación entre ambos es excelente. Así fue que hace unos días se los volvió a relacionar sentimentalmente luego de que ambos hayan aparecido compartiendo un curso de verano junto a su hija.

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann fueron una de las parejas más queridas de la industria del espectáculo.

Aislinn Derbez habla sobre su relación con Mauricio Ochmann

Aislinn Derbez asistió como invitada a la entrega de los premios “MIAW 2023”, donde dejó con la boca abierta a todos en la alfombra roja luciendo un ajustado vestido. Allí, la actriz fue abordada por la prensa que le cuestionó sobre lo que sus fans afirman acerca de que ella y Mauricio ya están reconciliados.

"Él ya tiene novia. Yo estoy feliz así, amo la soltería, nos llevamos increíble", expresó Aislinn Derbez aclarando que tienen una “muy bonita interacción” y que siguen juntos, pero de una manera distinta a la que se vienen especulando. "Estamos juntos de otra manera y nos seguimos queriendo muchísimo", dijo la actriz.

Recientemente, Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann compartieron un curso de verano junto a su hija Kailani.

Cabe remarcar que no es la primera vez que Aislinn y Mauricio enfrentan rumores de reconciliación, ya que es muy común verlos compartiendo la paternidad de su hija, y disfrutando de momentos familiares, por lo que se especula que aún existe algo entre ellos.

Por su parte, Mauricio Ochmann, fue entrevistado por el programa “Venga la Alegría” de TV Azteca, donde habló de su relación con su expareja. "Más que una amistad, es que somos familia, o sea, y claro, el vínculo ahí está y es un vínculo muy fuerte. La gente no está acostumbrada, yo creo, a ver eso, a ver que te llevas bien, que seas familia", expresó refiriéndose a aquellas personas que critican como llevan la paternidad compartida.