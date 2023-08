A qué se dedica el sex symbol de Crepúsculo, Taylor Lautner, desde que se fue de Hollywood

Hay celebridades que, después de haber alcanzado una fama y reconocimiento descomunal, deciden que ya tuvieron suficiente y se alejan de los reflectores. Esto fue lo que hizo Taylor Lautner, el sex symbol de Crepúsculo, que se fue de Hollywood de manera oportuna para dedicarse a su vida.

Nacido el 11 de febrero de 1992 en Grand Rapids, Míchigan, Estados Unidos, incursionó en la actuación de forma prematura y tuvo tanto apariciones en televisión como papeles en películas infanto-juveniles, como por ejemplo la de Sharkboy & Lavagirl. Pero nada más crecer, llegó otro trabajo que cambió su vida.

A sus 17 años, audicionó para la película Twilight y consiguió el papel del licántropo Jacob Black, uno de los tres protagonistas junto a Bella (encarnada por Kristen Stewart) y Edward (interpretado por Robert Pattinson). La historia de este triángulo amoroso ganó una popularidad inusitada, así como también la figura de sus estrellas.

Para la segunda entrega, Lautner tuvo un glow up que atrajo miradas y acrecentó su club de fans, ya que su aspecto físico tuvo un cambio que lo puso como un sex symbol con el que mucha gente quiso estar, y al que mucha otra se quiso parecer. Aprovechó eso para algunas películas más y hasta llegó a tener un noviazgo con Taylor Swift, pero llegó un momento en que eso terminó.

Ya para 2016 había puesto una pausa indefinida a su trabajo como actor, y luego de algunas relaciones farandulescas, conoció al amor que tanto buscaba. La enfermera Taylor Dome llegó a su vida en 2018, pero inmediatamente tuvo que ponerse en la línea de defensa con la llegada de la pandemia del COVID-19.

Tras soportar ese período juntos, aprovecharon un paradisíaco lugar de California y se casaron a fines del 2022. Lo curioso de esta unión matrimonial es que ella adoptó el apellido de él y, siendo que ya compartían el nombre de pila, ahora ambos se llaman Taylor Lautner.

Ese mismo año también tuvo la reanudación de su carrera actoral, cuando integró el elenco de la película Home Team, de Troy Lambert, pero donde más sorprendió fue en la aparición que hizo este año en el video musical de la canción I can see you, de ni más ni menos que su ex novia Taylor Swift.

La vida que estuvo llevando Taylor Lautner se vio cegada por la fama al inicio de su carrera, pero siempre tuvo los pies en la tierra y supo dar un paso al costado en el momento en que lo creyó necesario. Hoy le dio un reinicio a su carrera artística y lo hace con el corazón lleno.