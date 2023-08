Kylie Jenner se convierte en muñeca Bratz y desata la polémica

Mientras Barbie está causando furor en todo el mundo, sin embargo, existe otra muñeca que hecho una movida magistral para hacerle competencia buscando aumentar su popularidad. Y es que la marca Bratz ha lanzado su primera colaboración con una celebridad del mundo del entretenimiento. Se trata de Kylie Jenner, que se ha convertido en juguete desatando la polémica.

La influencer tendrá su réplica como muñeca Bratz de seis de sus más memorables looks en apariciones públicas. Así estarán las figuras coleccionables de Kylie en las galas del MET de 2019 y 2022, la exposición de Mugler de 2022 y la entrega de los premios Fashion Awards del CFDA de 2022, entre otros de sus momentos fashionistas.

La muñeca Bratz de Kylie Jenner generó controversias.

Por su parte, la menor de las Kardashian expresó en un comunicado su satisfacción por convertirse en esta muñeca que siempre fue su favorita desde su infancia. "He sido fanática de las Bratz desde pequeña y siempre he querido mi propia muñeca Bratz. Me ha encantado cada paso del proceso este año pasado creando las muñecas junto al equipo Bratz. ¡Estoy tan emocionada con su llegada!", dijo Kylie.

Sin embargo, desde la primera imagen que se dio a conocer de las muñecas, se ha desatado la polémica, principalmente por el tono de piel, que es más oscuro que el de la propia Kylie.

La muñeca Bratz de Kylie Jenner causó polémica por su color de piel.

Estas críticas vienen debido a que tanto la empresaria como su familia han sido señaladas con anterioridad de “blackfishing”, un término utilizado por las personas de tez blanca que quieren que es o tienen ascendencia afroamericana. Y es que tanto Kylie como sus hermanas fueron acusadas de usar filtros para oscurecer su piel en varias ocasiones.

Mira el video

Ante esto, los fanáticos mostraron su disconformidad por la apariencia de las muñecas coleccionables que lanzó Bratz, y consideraron que hubiese sido mejor que hayan elegido a una mujer de color antes que a Jenner. "¿Por qué las muñecas parecen negras?, “solo me quiero asegurar de que todos estamos asombrados de que ella haya intentado pasar esta muñeca llena de melatonina como si fuera ella", "¿Por qué han elegido a una mujer blanca para inspirar una muñeca negra?", "Dado que Kylie (una mujer blanca que ha modelado su cara y su cuerpo fijándose en las mujeres negras) tenga su propia muñeca Bratz (que presenta un estilo más urbano/negro) antes que una mujer negra actual es raro" y "una mujer blanca que se lucra robando e imitando la cultura negra, es la primera celebridad en tener una muñeca Bratz… ok", fueron algunos de los comentarios de los molestos usuarios.