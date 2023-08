Este es el actor de “American Pie” que gastó todo lo que ganó en la película y terminó trabajando en un zoológico

Uno de los mayores éxitos cinematográficos de la década de los 90 fue sin lugar a dudas la película “American Pie”, que marcó la adolescencia de millones de jóvenes de todas las latitudes. Y es que el film se rodó con un presupuesto de apenas 11 millones de dólares, sin embargo recaudó más de 235 millones de dólares, aunque una de sus estrellas cobró una suma insignificante por lo que terminó trabajando en un zoológico.

Seann William Scott fue unos de los actores más destacados de “American Pie” interpretando al desfachatado “Steve Stifler”, aunque ese prácticamente era su debut en el cine. Según declaró al portal “Deadline” en una reciente entrevista, solo ganó 8 mil dólares.

Sean William Scott interpretó al irreverente "Steve Stifler" en "American Pie".

Gastó lo que ganó y terminó trabajando en un zoológico

En la entrevista que le realizó el presentador de televisión Rick Elsen, Seann William Scott reveló que luego de trabajar en la exitosa película estaba en la quiebra por lo que tuvo que ir a trabajar al zoológico de Los Ángeles vendiendo dulces.

Seann William Scott gastó los 8 mil dólares que ganó en "American Pie" al comprarse un automóvil usado.

Y es que el actor de “American Pie” se gastó casi todo su salario en un automóvil usado, aclarando que si bien ahora parece muy poco para una figura conocida como es hoy en día, en ese momento “era mucho dinero” para él. “Recuerdo que me compré un Thunderbird usado por 5 mil o 6 mil dólares, y dije, 'Oh, sí, bebé'. No sé qué pasó con los otros 2 mil dólares porque terminé teniendo que trabajar en el zoológico de Los Ángeles como vendedor de churros, así que tal vez fueron incluso menos de 8 mil dólares” afirmó Seann William Scott.

Sin embargo, luego de haber brillando en la película “American Pie” gracias a su extraordinaria interpretación del papel de “Stifle”, su vida cambió al comenzar a recibir numerosas propuestas de trabajo como las comedias juveniles “Road Trip” y “Colega, ¿dónde está mi coche?”. Hoy es una figura reconocida en la industria del espectáculo y esta experiencia ha quedado como una pintoresca anécdota.