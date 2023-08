¿Cuál fue el incumplimiento del acuerdo de Gerard Piqué que provocó la ira de Shakira?

La ruptura de Shakira y Gerard Piqué es una de las más sonadas y mediáticas de los últimos años. Y es que, desde que anunciaron su separación a mediados del 2022, la novela no ha parado de arrojar capítulos. Ahora, un incumplimiento en el acuerdo de cuidado de Sasha y Milan por parte del exfutbolista, provocó la ira de la cantante colombiana.

De acuerdo con el portal “Mamarazzis”, Piqué no estaría cumpliendo con lo pactado en relación al bienestar de los niños, ya que el empresario estaría dejando a sus hijos al cuidado de terceras personas.

Gerard Piqué habría dejado el cuidado de sus hijos a terceras personas durante las vacaciones de los niños.

Según las fuentes de las periodistas Lorena Vázquez y Laura Fa, conductoras de “Mamarazzis”, Shakira estaría muy enojada porque su expareja "no toma todo el tiempo libre posible de su trabajo y de sus compromisos personales, para estar con los niños durante su periodo vacacional".

¿Cómo es el acuerdo de Shakira y Gerard Piqué con sus hijos?

“Mamarazzis” ha indicado que Shakira no ha autorizado en ningún momento que los niños pasen parte de sus vacaciones con sus abuelos, familiares o personas ajenas a su familia. El tema es que, si Gerard Piqué no pudiera estar con Milan y Sasha, estaría obligado a informar de la situación para que la colombiana tenga la primera opción de estar con los niños. De no lograrse un acuerdo, se tendría que expedir una autorización explícita para que los pequeños puedan quedarse con personas que no serían sus padres.

A Shakira no le gustaría que sus hijos realicen los largos viajes a Barcelona.

Shakira y los viajes largos de sus hijos para ver a Gerard Piqué

Según las fuentes de “Mamarazzis”, Piqué debería viajar más a los Estados Unidos, que es el país donde están residiendo sus hijos, ya que, de acuerdo a lo reportado por el medio "a Shakira le gustaría que Gerard hiciera el esfuerzo de pasar las vacaciones en algún lugar que le hiciera la vida más fácil a sus hijos".

Este punto se podría solucionar si el exdeportista viajara con más frecuencia a Miami para visitar a sus hijos, o si adquiere una propiedad en Estados Unidos, sin embargo, hay otra cuestión incómoda, que sería la presencia de Clara Chía, ya que otra de las condiciones acordadas es quien acompaña a sus hijos mientras están con su padre.