Así está hoy Alicia Silverstone, la rubia que se hizo famosa por Aerosmith

Hubo personalidades en Hollywood que fueron el fetiche de una época, figuras que tomaron la pantalla por su carisma y apariencia, un combo que las convirtió en la cara de una época. Esto pasó con Alicia Silverstone, aquella rubia que se hizo famosa por salir en un video de Aerosmith, y que tras años de ausencia, así está hoy.

Nacida el 4 de octubre de 1976 en San Francisco, Estados Unidos, se puso frente a las cámaras a una edad muy temprana, modelando con tan solo seis años, pero fue con 15 que le llegó la oportunidad que cambiaría su vida.

La película The Crush tenía un papel importante para ella, un protagónico en el que debía interpretar a una adolescente que intentaba seducir a un hombre mayor de edad. Debido a ese rol tan importante debía estar muchas horas en el set de filmación, pero la ley acotaba su tiempo de grabación, así que debió emanciparse de sus padres legalmente, pero para dejarlos tranquilos -ya que se trataba de una película erótica- acordó que no haría escenas de desnudos, de los que se encargó una doble.

Al poco tiempo de que el filme se estrenó, La cara de Alicia se vio en todos lados y a toda hora, ya que su participación en el video musical de la canción Cryin’ de la banda Aerosmith estuvo en la rotación continua del canal MTV. Pero no fue el único, ya que crearon una historia visual junto con otras dos canciones: Crazy -junto con Liv Tyler, hija del vocalista de la banda- y Amazing.

Luego de eso, todos querían tener a Silverstone en sus películas, volviéndose la sex symbol de mediados de los 90 y sin ser siquiera mayor de edad. Pero justamente esa mirada fue la que provocó que se aleje de los papeles en los proyectos pochocleros y hasta los más lucrativos, porque se empezó a criticar más su aspecto físico que su trabajo.

No se retiró de la actuación, pero el nuevo milenio hizo que rechace muchos trabajos para películas de presupuestos elevados y que pudieron ser grandes salarios para ella, pero como buscaban tenerla como el ícono sexy, optó por declinar. “No salí a defenderme peleando como un guerrero, simplemente me fui alejando”, había dicho en una entrevista y pasó del mainstream al indie.

Más allá de haber resignado grandes ingresos y un posicionamiento mayor, Alicia pudo actuar a gusto, siendo feliz con su oficio y sin que se la critique por cómo se ve su cuerpo. Volvió al cine grande en 2017 en la ganadora del premio al Mejor Guión en el Festival de Cannes, The Killing of a Sacred Deer, y sus últimos trabajos se estrenaron el año pasado: Last survivors, Scream, The Requin, y Senior year.

En lo personal, es la mamá de Bear Blu, un niño de 12 años que tuvo con quien fue su marido entre 2005 y 2018, el músico Christopher Jarecki. También se dedica al activismo por los derechos de los animales y del medio ambiente, desde que comenzó con el veganismo en 1998.