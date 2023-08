La confesión de Humberto Zurita sobre Stephanie Salas: siguen juntos pero...

Hace algunos días corrió el fuerte rumor de que Humberto Zurita y Stephanie Salas habrían terminado su romance. Este 2023 trajo consigo una importante cantidad de separaciones, rupturas y divorcios, y las dos estrellas mexicanas parecían ir por ese camino.

Así lo advirtió el periodista Gustavo Adolfo Infante, que reportó la separación entre Humberto Zurita y Stephanie Salas en base a fuentes muy cercanas y confiables. Con esto, una nueva pareja parecía llegar a su precipitado final.

Sin embargo, fueron los propios actores quienes desmintieron esta información. Disfrutaron de un viaje juntos y además se hicieron eco en sus redes sociales, posteando fotos de los viajes románticos que vienen haciendo.

Ahora la pareja fue captada a su llegada al aeropuerto de México. La prensa primero intentó hablar con Stephanie Salas, quien no quiso hacer declaraciones sobre su vida personal; pero quien sí habló fue el actor.

Humberto Zurita aprovechó las cámaras para desmentir los rumores de crisis dentro de la pareja y aseguró seguir muy enamorado de Stephanie Salas, feliz de estar junto a ella. “¿Tú qué crees?, andamos disfrutando de la vida, además es maravillosa”, contestó.

También disparó un dardo hacia el periodista que informó la crisis romántica, explicando que nadie debe escudarse en supuestas fuentes porque al ser mentira eso hace que pierdan credibilidad. "Dicen, es que una fuente fidedigna, y dices ‘no andes diciendo tonterías porque luego pierdes credibilidad’", lanzó.

Días atrás se rumoreó la separación de Stephanie Salas y Humberto Zurita.

Pero lo siguiente sorprendió. Sabido es que Stephanie Salas sueña con llegar al altar y casarse de blanco, algo que en varias oportunidades destacó. Sin embargo todo parece indicar que esto no va a poder cumplirlo con Humberto Zurita a su lado, porque él no quiere saber nada con una boda.