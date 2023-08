Ricky Martin rompió el silencio tras su divorcio: qué dijo

A pesar de ser una mega estrella internacional, Ricky Martin no suele hablar de su vida privada a menudo. Es quizá la parte que más preserva en su interior, entendiendo que su faceta artística fue la que lo llevó a ser la importante figura de la actualidad. Sin embargo, con su reciente anuncio de divorcio, era momento de hablar de su intimidad.

Desde que Ricky Martin anunció la ruptura con su pareja Jwan Yosef, muchos enigmas comenzaron a girar alrededor de la vida del intérprete. No sólo para sus fans a quienes les debe mucho, sino también para el mundo del espectáculo general que se pregunta desde entonces qué fue lo que pasó.

Punto final a la relación de Ricky Martin y Jwan Yosef, después de siete años de matrimonio.

Fueron siete años de matrimonio entre el cantante y su pareja, un amor que llegó a su final de manera sorpresiva para muchos. Por estas horas, en una nota a Telemundo Puerto Rico, habló por primera vez de su divorcio.

El intérprete reveló su nueva soltería pero llamó la atención de todos al advertir que esta ruptura es algo que se viene gestando desde antes de la pandemia por COVID-19. "Jwan y yo siempre seremos familia. Tenemos dos hijos que vamos a criar juntos y esto no es de ahora. Nosotros hemos estado planificando esta situación desde hace mucho tiempo, esto es pre-pandémico" reveló.

"Nos miramos a los ojos y sonreímos, y nos abrazamos y pasamos por las altas y las bajas y lloramos juntos y nos reímos juntos", agregó Ricky Martin, para luego confesar que la ruptura se dio en forma pacífica: "Estamos mejor que nunca".

Y siguió: "Cuando el público se enteró que nos estábamos divorciando ya nosotros habíamos pasado por un proceso de luto bastante sólido. Estábamos firmes de que esto era lo que tenía que pasar por su bien, por mi bien y por nuestros hijos".

Ricky Martin también explicó cómo tuvo que explicarles la separación a sus hijos.

Ricky Martin también explicó cómo se tomaron esto sus cuatro hijos (Lucía, Renn, Matteo y Valentino): "Mis hijos nunca vieron una pelea entre Jwan y yo. Nosotros resolvíamos las diferencias con una buena plática a lo mejor en nuestra habitación. Cuando les dijimos fue como 'bueno papá, ¿tú estás bien, tú estás feliz? ¿Esta es la decisión? No lo hagas por nosotros, nosotros estamos bien".

Sus hijos mayores, los adolescentes Matteo y Valentino, fueron un gran apoyo. "Ha sido maravilloso. Inclusive yo le dije a Jwan, nosotros debemos escribir un libro de cómo se debe uno divorciar. Es más, si alguien se está divorciando, vengan y háblenos porque nosotros tenemos ya esto cuadrado", bromeó. Y reflexionó: "Ha sido mucho más fácil de lo que nosotros pensábamos, pero lo hemos hecho con tiempo y con calma". En medio de todo esto, Ricky Martin estrenó 'Quiero ser baladista' junto a Residente.

Consultado si está listo para emprender nuevos rumbos en el amor, confesó no querer aventurarse por venir de una relación muy larga. "Con calma, fueron siete u ocho años", afirmó.

Y sentenció: "Yo la voy a pasar bien, yo la quiero pasar bien, vamos con calma pero yo sí me veo en otra relación. No estoy hablando en un futuro cercano, pero a mí me encanta estar enamorado. A mí me gusta estar en pareja, me gusta levantarme por la mañana, el beso matutino, el desayuno, la risa, la complicidad".