Tras el arrollador éxito de su película “Sound of Freedom”, Eduardo Verástegui estalla contra un periodista: “no seas mentiroso”

Tras el arrollador éxito de su película “Sound of Freedom”, que desplazó en taquilla en Estados Unidos a “Indiana Jones” y “Mission Impossible”, Eduardo Vera´stegu estalló contra un periodista en medio de una conferencia de prensa brindada en Ciudad de México en el marco de promoción del film.

“Sound of Freedom”, que tiene como trama el tráfico sexual de niños y la pedofilia, se estrenará en el país azteca hoy 31 de agosto, y es por ello que Verástegui tuvo un encuentro con medios de comunicación para hablar sobre su producción.

En la rueda de prensa, el periodista Eduardo Mitzu le cuestionó al productor mexicano sobre sus supuestas declaraciones donde asegura que la homosexualidad está asociada con la pederastia. Esto ocasionó la molestia de Verástegui, quien devolvió una respuesta contundente. "Me quiero enfocar en salvar niños porque, cualquier otra cosa que no sea eso, es un distractor", advirtió el también actor al reportero.

Eduardo Verástegui tuvo un fuerte cruce con el periodista Eduardo Mitzu.

Eduardo Verástegui, quien ha mencionado en varias ocasiones que el objetivo de este film es crear conciencia sobre este flagelo, reaccionó ante la insistencia de Mitzu. "A ti no te interesan los niños. No te interesan, tú vienes aquí a preguntar otra cosa porque quieres desacreditar el mensaje, cualquier persona que venga en busca de desacreditar el mensaje... o eres parte de la industria de la pedofilia, o eres ignorante o no te importan los niños", dijo con firmeza el productor.

"Sound of Freedom" es protagonizada por Jim Caviezel.

Asimismo, el periodista volvió a cuestionar a Verástegui por Fabián Marta, quien es uno de los patrocinadores del film y ha sido detenido presuntamente por el delito de secuestro de niños. "Es que mira, tú trabajas para la Prensa Pinocho. Sí, tu eres prensa Pinocho porque tú no quieres salvar a los niños mexicanos, tú eres parte del problema mi hermano porque no te informas, no te informas", retrucó Eduardo muy molesto.

Es así que Verástegui aclaró la situación. "Primero, no seas mentiroso, con mentirosos no puedo hablar, no invirtió en la película, sino en un 'profunding' para la publicidad de la película, haz tu tarea, hermano, no puedo hablar con mentirosos. Este señor no le interesa los niños, este señor viene a mentir, seguramente trabajas en la industria de la pedofilia, hay que investigar a este hombre, periodista mentiroso, la prensa tiene que informar con verdad", aseveró el productor del “Sound of Freedom”

Para finalizar, Eduardo Verástegui pidió el apoyo de los medios de comunicación para luchar contra la industria de trata de niños difundiendo el mensaje que tiene su película. "No le pongan el pie a un movimiento que busca rescatar a los niños, por favor. Ustedes, la prensa, juegan un papel muy importante. Les pido que me ayuden, no me dejen solo", concluyó el productor mexicano.