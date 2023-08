La familia de Sinéad O’Connor se pronuncia a un mes de su partida

El pasado 26 de julio fue hallado el cuerpo de Sinéad O’Connor. La cantante irlandesa recién se había mudado a una nueva casa en Londres, tras una dura batalla debido a problemas de salud mental, que se incrementaron en el año 2022 cuando su hijo Shane de 17 años de edad se quitó la vida.

Esta cantante que hizo historia en la década de los 90 no pudo reponerse a la fatalidad. En una de sus últimas publicaciones, Sinéad O'Connor en Twitter llegó a comentar: “He estado viviendo como una criatura nocturna no muerta desde entonces. Fue el amor de mi vida, la lámpara de mi alma. Éramos un alma en dos mitades. Él fue la única persona que me amó incondicionalmente”.

Sinéad O'Connor no pudo enfrentar la partida de su hijo.

Ahora el resto de sus hijos y hermanos publicaron un comunicado para agradecer las muestras de cariño, tras el fallecimiento de su querida Sinéad O’Connor a los 56 años de edad. Difundieron el emotivo mensaje a través del medio The Irish Times.

“Los hijos y la familia de Sinéad desean dar las gracias a las innumerables personas que se solidarizaron y ofrecieron sus condolencias por el reciente fallecimiento de Sinéad. Su apoyo a la familia es muy valorado”, inicia el comunicado. Luego ofrecen detalles del funeral al que asistió el presidente de Irlanda y dan gracias a los músicos y fans.

Sinéad O'Connor luchó por su vida.

“Damos las gracias al presidente de Irlanda, Michael D Higgins, su esposa Sabina y al primer ministro Leo Varadkar por su asistencia al servicio funerario en la mañana del 8 de agosto de 2023. Nuestro agradecimiento también a Dingle Druid Juli Ní Mhaoileóin por dirigir el servicio fúnebre y, posteriormente, las ceremonias de inhumación en el precioso jardín del cementerio de Deansgrange”.