La desgarradora confesión de Nick Carter sobre la muerte de su hermano Aaron: “No creo que...”

Nick Carter abrió su corazón y se refirió a la repentina y temprana muerte de su hermano Aaron Carter, fallecido en noviembre de 2022, a los 34 años. Sin dudas fue una situación que sacudió a todos los medios, pero sobre todo a la familia de los artistas, como parte de un dolor que no se olvidará jamás.

En una entrevista a Entertainment Tonight, Nick Carter afirmó que tanto él como el resto de la familia están aprendiendo a convivir con la ausencia de Aaron, al tiempo que intentan sacar algo bueno de la tragedia.

Nick Carter y su hermano Aaron Carter hace algunos años.

“Definitivamente, fue muy difícil para nosotros. Todavía es algo que estamos procesando. Sinceramente, no creo que alguna vez logremos superarlo. Ha sido un golpe muy duro para nosotros y estamos tratando de encontrar la manera de hacer algo a partir de esta situación trágica para nuestro país y para la familia”, explicó.

Buscando cambiar todo este dolor y canalizarlo en algo positivo, el cantante de los Backstreet Boys se acercó a On Our Sleeves, una organización sin fines de lucro que procura promover y cuidar la salud mental de las infancias.

Fue a modo de homenaje, aunque lo cierto es que no fue lo único que hizo para rendirle tributo a Aaron. Sin ir más lejos, apenas unos meses después de su muerte, lanzó un clip de su tema 'Hurts to Love You' con fotos e imágenes de video de su hermano.

Los hermanos tuvieron muchos conflictos y discrepancias a lo largo de los años. En el último tiempo se encontraban distanciados, luego de que Aaron denunciara públicamente que había sido abusado por su hermano mayor y Nick pidiera una orden de restricción contra él luego de afirmar que había amenazado con matar a su esposa embarazada.

Nick Carter sufre el golpe de la muerte de su hermano Aaron.

"Hoy mi corazón está roto. Aunque mi hermano y yo teníamos una relación complicada, mi amor por él nunca desapareció", dijo el intérprete de los Backstreet Boys a través de sus redes, horas después de conocer la muerte de su hermano.

Más allá de toda este distanciamiento, Nick Carter tenía las esperanzas de recomponer el vínculo en algún momento. "Siempre mantuve la esperanza de que él de alguna manera, algún día, iba a emprender el camino de la sanación y que encontraría la ayuda que necesitaba tan desesperadamente", confesó.